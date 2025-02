Marc Alban : « pilote de chasse, un rêve plus accessible qu’on ne le croit ! »

Souvent, des jeunes me demandent si devenir pilote de chasse est difficile. D’autres, plus âgés, me confient leurs regrets de ne pas avoir pu réaliser ce rêve.

Mais alors, quelles sont les conditions pour devenir pilote de chasse ?

Sur le plan physique, il faut avant tout être « normal ». Je le dis toujours avec un brin d’humour, mais l’idée est là : une bonne vue, une audition parfaite et une constitution saine, voire robuste.

L’entretien physique est primordial car les pilotes de chasse sont soumis à des forces G élevées lors des manœuvres aériennes. Ils doivent être capables de tolérer ces forces sans perdre connaissance ou subir d’autres effets physiologiques négatifs. Un entraînement physique régulier est donc nécessaire pour maintenir une bonne condition physique.

Une colonne vertébrale bien alignée est également essentielle : une éjection malheureuse pourrait sinon causer de sérieux problèmes. J’ai moi-même failli être recalé à cause d’une légère scoliose.

Et pour la petite anecdote, mieux vaut avoir une dentition en bon état : une carie à 60 000 pieds peut devenir un vrai cauchemar ! Les problèmes dentaires pouvant être exacerbés par les changements de pression en altitude.

Sur le plan psychologique, mieux vaut ne pas être de nature anxieuse. Le risque fait partie intégrante du métier, et il faut une motivation sans faille. Les pilotes doivent être capables de gérer le stress, de prendre des décisions rapides et de maintenir leur concentration pendant de longues périodes.

La réactivité est aussi un critère clé : parfois, il ne reste que quelques secondes pour prendre la bonne décision. Une bonne coordination œil-main et un bon sens de l’équilibre sont essentiels pour manœuvrer un avion de chasse avec précision.

Côté niveau scolaire, inutile d’être un génie en maths ou en physique : un bac général suffit pour postuler, même s’il est conseillé d’avoir un bon niveau en anglais. Présenter le concours de l’École de l’Air est un plus, mais ce n’est pas une obligation.

En résumé, toute jeune femme ou tout jeune homme en bonne condition physique et mentale, avec au minimum un bac général, peut tenter sa chance. Pilote de chasse est un métier exceptionnel, exigeant, mais surtout passionnant.

Marc ALBAN

Général de Division Aérienne (2s), ancien pilote de chasse, plus de 5.000 heures de vol sur une dizaine de types d’avions, 2 fois en opération en Afrique, officier de la Légion d’Honneur, médaille de l’aéronautique, médaille d’or de la Sécurité des Vols, ancien Directeur du Musée de l’Air et de l’Espace.