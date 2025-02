Marc Alban : « Mission Haïnan, à la croisée de l’espace et de la paix »

À la fin du mois de décembre 2024, j’ai assisté à un congrès aussi original que passionnant sur l’île de Haïnan (Ile du Sud de la Chine). Son thème : comment la conquête de l’Espace peut-elle contribuer à restaurer et préserver la paix sur Terre ?

L‘International Symposium on the Peaceful Use of Space Technology (IPSPACE) est un événement annuel international axé sur l’utilisation pacifique des technologies spatiales, notamment dans le domaine de la santé. Organisé par l’International Peace Alliance (Space – IPA), cet évènement vise à promouvoir la coopération mondiale et le développement industriel liés aux applications pacifiques des technologies spatiales en construisant une communauté de destin pour l’humanité, en faisant la promotion active de l’utilisation pacifique de l’espace, en soutenant le développement durable de l’humanité et en améliorant le bien-être de tous.

Parmi les co-organisateurs et partenaires stratégiques d’IPSPACE figurent des institutions prestigieuses telles que l’International Academy of Astronautics (IAA), l’International Astronautical Federation (IAF), l’Association of Space Explorers (ASE), la Space Foundation, l’International Space University (ISU) et la George H. W. Bush Foundation for U.S.-China Relations. Ces collaborations soulignent l’importance et la reconnaissance internationale du symposium dans le domaine spatial.

L’événement rassemble à chaque numéro d’éminents spécialistes du domaine spatial, mais aussi des personnalités internationales venues d’horizons variés, dont l’un des fils du président George Bush.

J’ai découvert une Chine dynamique, portée par une volonté affirmée de sensibiliser le grand public à l’exploration spatiale, à son rôle essentiel pour l’humanité et à la manière dont cette prise de conscience pourrait favoriser un mouvement en faveur de la paix.

Certains se demanderont si cette initiative est soutenue par le gouvernement chinois dans un but politique. Chacun se fera sa propre opinion. Quoi qu’il en soit, elle est menée par des acteurs de haut niveau, convaincus de la pertinence de leur projet et déterminés à le mener à bien.

Au-delà des échanges fascinants lors de ce congrès, j’ai été surpris par cette grande île du sud de la Chine qui impressionne par son engagement en faveur des nouvelles technologies : au moins la moitié des véhicules y sont électriques. Elle abrite également un parc d’attractions exceptionnel ainsi que le quatrième site de lancement spatial chinois, ouvert aux visiteurs.

Général Marc Alban

Général de Division Aérienne (2s), ancien pilote de chasse, plus de 5 000 heures de vol sur une dizaine de types d’avions, 2 fois en opération en Afrique, officier de la Légion d’Honneur, médaille de l’aéronautique, médaille d’or de la Sécurité des Vols, ancien Directeur du Musée de l’Air et de l’Espace.