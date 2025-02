Magali Rebeaud : « Christian Amara, cet amoureux des avions qui ont une histoire, nous a quittés »

Dans la grande famille de l’aéronautique, on rencontre parfois des personnages particulièrement attachants et atypiques. Chef d’entreprise à la carrière exemplaire, Christian Amara avait les yeux qui brillaient lorsqu’il nous parlait de ses précieux jouets.

Amoureux des belles mécaniques, des avions qui ont une histoire, il s’investissait corps et âme dans cette passion pour l’aviation ancienne.

« Charpentier de formation et compagnon du devoir, j’ai ensuite travaillé dans l’industrie de l’électroménager ». Il y gravit tous les échelons, jusqu’à finir directeur du groupe Arthur-Martin. « C’est par ma famille, en particulier par un de mes grands-oncles, as de guerre, que j’ai découvert l’aviation » me racontait-il. « Mais en tant que super daltonien, je n’ai pu réaliser mon rêve de devenir pilote ».

Alors pour assouvir son engouement pour les engins volants, il cherche à en acquérir et tout particulièrement des warbirds. Puis il rejoint l’Amicale Jean-Baptiste Salis, un véritable « nid » de passionnés. Sur ce mythique terrain de La Ferté-Alais se déroule chaque année, depuis 1970, le fameux meeting aérien « Le Temps des hélices ». Christian présidera cette Amicale de 2007 à 2010.

Il avait créé par ailleurs l’association France’s Flying Warbirds, entouré de quelques amis. Dans son hangar situé sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, il réunissait des machines d’exception, acquises au fil du temps : Mustang P51-D, Curtiss P-40N, Catalina, DC-3, Yak 11, Bücker Jungmann. Skyraider, T-6G, Stearman. Toutes ont une histoire et ont connu, pour certaines, une vie mouvementée. Pour les admirer en vol, Christian confiait ses engins du passé, remarquablement restaurés, à des pilotes chevronnés.

En 2018, il décidait d’ailleurs de créer son propre meeting aérien et lança Paris Air Legend. Un événement qui prendra rapidement de l’ampleur à l’échelle locale, mais également auprès des fans d’aviation.

Christian participait aussi, en tant qu’investisseur et associé, à la belle aventure d’Aérostar TV, chaîne de télévision créée par le regretté Bernard Chabbert, entièrement consacrée à l’aéronautique et à l’espace.

Son autre passion était le football. Arrivé au Paris FC en 1971, il en était la mémoire vivante. Président de la section professionnelle du club entre 1974 et 1982, puis vice-président et actionnaire, il en était devenu le président d’honneur.

Christian nous a quittés le 10 février à l’âge de 86 ans.

Nous avons une pensée émue pour sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eux la chance de le connaître.

Magali Rebeaud,

journaliste spécialisée Aéronautique, Spatial et Tourisme