Les grands rendez-vous aéronautiques et spatiaux 2025. La chronique de Magali Rebeaud

Des salons aux lancements spatiaux, en passant par des conférences et des shows aériens d’envergure, de grands rendez-vous nous attendent cette année encore. Portée par des avancées technologiques, par l’objectif de décarbonation et par une ambition renouvelée pour l’exploration spatiale, cette année réunira les acteurs clés du secteur autour de ces nombreux événements.

2025 est aussi, et surtout, l’année du grand rendez-vous incontournable du secteur : la 55ème édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace. Ce salon, l’un des plus importants au monde, se tient tous les 2 ans au mois de juin sur l’aéroport de Paris – Le Bourget (93). S’il s’agit avant tout d’un événement professionnel, trois journées seront ouvertes au « grand public » permettant à tous de découvrir les dernières innovations de ce domaine en perpétuelle évolution.

8 janvier : Conférence 3AF : Les 1001 Métiers de l’Aéronautique et du Spatial – En ligne.

Organisée par le Comité Jeunes de la 3AF, cette conférence vise à présenter la diversité des métiers dans les secteurs aéronautique et spatial.

23 janvier : Colloque « La supériorité aérienne et la maîtrise de l’Espace », organisé par le Ministère des Armées – École militaire.

28-30 janvier : Sommet international TSAS – Médiathèque José-Cabanis, Toulouse.

Organisé par l’Association Aéronautique et Astronautique de France, 3AF, ce sommet « Towards Sustainable Aviation » (vers une aviation durable) abordera la conception et l’exploitation d’avions éco-efficients.

31 janvier-2 février : Salon des Formations et Métiers Aéronautiques / Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget.

Ce salon est dédié à l’information et à l’orientation dans les métiers de l’aérien, avec des conférences et des rencontres avec des professionnels du secteur.

4-5 février : Paris Space Week – Espace Champerret.

Un programme de networking pour tous les acteurs du spatial.

12 février : Perspectives Spatiales 2025 – Salons Hoche, Paris.

Organisé par le GIFAS et Novaspace, cet événement réunit les acteurs clés du secteur spatial pour discuter des perspectives et des défis à venir.

25 février : Lancement d’Ariane 62 – Kourou, Guyane.

Après le succès du vol inaugural du 9 juillet, il s’agira du second vol d’Ariane 6, initialement prévu à la fin de l’année 2024.

1er-6 avril : Sun’n Fun Aerospace Expo – Lakeland, Floride, Estats-Unis.

Lancé en 1974 comme un modeste rassemblement pour les passionnés de l’aviation de loisir, cet événement est devenu l’un des rassemblements aéronautiques les plus importants au niveau mondial.

8-10 avril : Aircraft Interiors – Hambourg.

Le salon des intérieurs d’avions.

9-12 avril : Aero Friedrichshafen – Allemagne.

Sur les rives du lac de Constance, le plus grand salon dédié à l’aviation générale en Europe.

20-22 mai : Ebace – Genève.

Le salon de l’aviation d’affaires.

24-25 mai : Meeting de l’air – Base aérienne 123 Orléans.

Organisé par l’Armée de l’Air et de l’Espace, ce meeting présente des démonstrations aériennes militaires et civiles, mettant en avant les capacités de l’aviation française.

31 mai et 1ᵉʳ juin : Rassemblement International des Hydravions – Hydrobase de Biscarrosse.

Un spectacle aérien réunissant des hydravions et des avions de légende sur l’ancienne base Latécoère.

5-7 juin : France Air Expo – Aéroport de Lyon-Bron.

Ce salon d’aviation générale permet de rencontrer les principaux acteurs de l’industrie et de découvrir les dernières nouveautés du secteur.

7-8 juin : Le Temps des Hélices – Aérodrome de Cerny – La Ferté-Alais.

52ème édition du plus grand meeting aérien historique en France.

13 juin : Paris Air Forum – Maison de la Mutualité, Paris.

« Souveraineté et IA » seront les thèmes débattus lors de cette 12ème édition de ce cycle de conférences et tables-rondes organisées par La Tribune.

16-22 juin : Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace – Le Bourget.

20-22 juin : Journées « grand public ».

Organisé par la SIAE, filiale du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), il s’agit du plus grand événement de l’industrie, réunissant les acteurs du monde entier, avec près de 2 500 exposants issus de 48 pays.

18-20 juillet : Royal International Air Tattoo – RAF Fairford, Gloucestershire, Royaume-Uni.

L’un des plus grands meetings aériens au monde, réunissant des forces aériennes de nombreux pays, avec des démonstrations en vol et des expositions statiques.

21-27 juillet : EAA AirVenture Oshkosh – Wittman Regional Airport, Oshkosh, Wisconsin, États-Unis.

Le plus grand rassemblement mondial de passionnés d’aviation, avec des milliers d’avions, des ateliers, des forums et des spectacles aériens quotidiens.

6-7 septembre : Paris Air Legend – Aérodrome de Melun-Villaroche.

7e édition de ce show aérien qui réunit des avions de légende, dont de nombreux warbirds.

26-28 septembre : La Fête de l’Aviation – Partout en France.

Avec l’objectif de faire découvrir le monde de l’aviation et de l’espace, cet événement propose des journées « portes-ouvertes » d’aéroclubs, d’associations et d’entreprises, avec au programme des animations, des visites, des forums formations et métiers et des vols.

