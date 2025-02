Et le nouveau Concorde fut américain et s’appela Overture…

Tous les nostalgiques de l’oiseau blanc auront eu un gros pincement au cœur en voyant la France, toujours pionnière dans l’aviation depuis ses origines, échapper à la course aux supersoniques. Heureusement que Tom Cruise était dernièrement à Paris pour nous consoler dans les salons majestueux de l’Aéroclub de France…

C’est parce que nous sommes attachés à maintenir l’excellence française de l’aéronautique ; c’est parce que l’air et l’espace nous font toujours rêver, et encore plus nos enfants ; c’est parce que l’espace est aujourd’hui la nouvelle frontière dont nous devons relever les défis et saisir les opportunités, qu’Opinion internationale crée la rubrique « À ciel ouvert ».

Plus que jamais le ciel et l’espace sont les territoires infinis de toutes les convoitises, de toutes les concurrences entre puissances et entre entreprises, de toutes les coopérations également, parfois extraordinaires.

Mais ce qui se joue aussi dans cette rubrique, c’est le maillage territorial de notre pays, ce sont des enjeux de patrimoine et de tourisme.

Et c’est enfin et surtout l’avenir de la France à travers cette question vitale : saurons-nous former suffisamment de jeunes Français pour subvenir à tous les besoins en métiers et en talents qu’exigent ces industries de haute technologie. On le sait : toute cette jeune génération qui grandit trop vite a besoin de rêve pour s’impliquer dans les apprentissages de la vie (travail, respect, persévérance). Quoi de plus extraordinaire pour un enfant, un adolescent en quête d’avenir que de rêver de monter dans un avion et prendre la place de la commandante de bord ou celle du stewart. Ou qu’il puisse expliquer : « j’ai participé à l’aventure extraordinaire de la fusée Ariane qui vient de réussir son envol de Kourou ». Nos politiques, nos entreprises sont-elles assez conscientes de ce défi pédagogique ?

Tous les amoureux de l’air et de l’espace devraient œuvrer à la promotion du secteur spatial auprès du grand public et notamment en une démarche d’information et de formation des jeunes générations pour leur donner envie de travailler dans l’industrie spatiale qui recrute de plus en plus.

Pour nous, pour nos enfants, pour la France et pour l’Europe, nous vous souhaitons bienvenue à bord de « À ciel ouvert ! »

Marc Alban, Magali Rebeaud, Michel Taube