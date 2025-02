1525 – 2025 : Emmanuel dernier… Plutôt François 1er ! La chronique de Jean-Philippe de Garate

Emmanuel n’a pas d’enfant et ce n’est donc pas par dérision mais par logique qu’il est possible d’écrire :



Emmanuel dernier.



Dernier dès le départ car qui d’entre nous a compris, sauf à penser que le Picard était envoyé en mission, pourquoi cet homme voulait être président de notre Pays ? Comment envisager l’avenir quand aucun enfant ne vous y invite ?



Il aurait aussi bien pu normaliser le Botswana ou liquider Nauru.



Mais la France ? Rarement un dirigeant aura laissé la sensation d’une aussi grande indifférence aux valeurs de notre Sanctuaire national.



Et à l’humanité de millions de compatriotes « sans-dents » (selon son maître, Hollande François), ces « gens qui ne comptent pas » (Emmanuel M).



On parle de cet homme au passé, avez-vous remarqué ?



Jean-Philippe de Garate

Ancien avocat, ancien magistrat, Jean-Philippe de Garaté a défrayé la chronique avec son « Manuel de survie en milieu judiciaire » (éd. Fortuna). « Du côté de chez Céline » (éd. Portaparole) a mis en relief sa facette littéraire.

A lire également : « Trois petits tours » (Le Lys bleu), Bréviaire de la Destruction (éd. Fortuna), « Le Juge des Enfants » (Portaparole), » l’Avocat » (Le Lys Bleu)…