Manifester et après ? Chronique pour la nouvelle époque de Jean-Philippe de Garate

Manifester est un verbe transitif. « Et l’amiral, ployant la jambe, maintenant agenouillé aux pieds d’Elisabeth, lui manifesta par les propos les plus précis la nature de son attachement ».



Manifester sa sympathie est une chose. Dans le pays de Dreyfus et des sacs postaux (1940-44) emplis de lettres de dénonciation – les nazis durent recruter des dizaines de lecteurs – manifester notre sympathie, nous, judéo-chrétiens, nés en France dans l’ombre portée de la Libération, envers nos frères juifs, c’est presque superfétatoire.



Tout le monde le sait, et comme d’habitude, personne ne le dit, l’antisémitisme attisé par l’Iran et autres puissances du Sud-Est, sous couvert d’antisionisme, n’est pas un antisémitisme français – tel l’antisémitisme chrétien du Moyen Age ou l’antisémitisme raciste de Céline, par exemple -, mais un antisémitisme proche-oriental porté par des gens ayant acquis ici une nationalité qu’en réalité ils réfutent.



C’est cela, cette manifestation. Une réaction à ce qui précède, à ceux qui se constituent en zone d’extraterritorialité. Certaines cités, de larges portions d’un certain parti, pour dire les choses carrément.



Qui dit manifestation dit regroupement, foule, puissance des poitrails se dirigeant vers un lieu de pouvoir, en un mot, pression de la masse.



Machiavel ne peut concevoir un tel processus interrompu. Et pour une fois, l’Eglise et le Florentin se rejoignent. J’explique :



Dans ce livre remarquable de précision, Jésus de Nazareth, ouvrage de Joseph Ratzinger, le Pape Benoit XVI (+), le théologien allemand s’interroge sur la foule ayant demandé la mort du Christ.



Se fondant sur différentes sources, notamment les Evangiles, Ratzinger évoque l’ochlos. Ce terme « veut simplement dire une quantité de personnes, la masse. Bien souvent le mot a un accent négatif dans le sens de plèbe. En tout cas, par ce mot, ce n’est pas le Peuple des Juifs qui est désigné comme tel » (op. cit. éd. Parole et silence, 2012, p. 221)



Machiavel, lui, ne conçoit pas une manifestation qui se terminerait sans prise du pouvoir. Ainsi, tout anachronisme mis à part, celle des boulangistes le 27 janvier 1889. Le général Boulanger a le pouvoir à portée de main : il ne le prend pas.



Une manifestation mêlant pouvoir minoritaire et oppositions majoritaires a quelque chose de très singulier.



Sous les dehors les plus présentables, les calculs les plus compliqués défileront sous les fronts les plus purs.



Purs, car il va pleuvoir, peut-être.

