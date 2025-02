J’aime la France. La chronique de Jean-Philippe de Garate

J’aime la France.

Et (donc) j’aime Jean Giono (1895-1970) pour quatre raisons.

1. Il a écrit le meilleur ouvrage sur la justice, « Notes sur l’affaire Dominici », Folio, que j’encourage les aimables correspondants de LinkeldIn à se procurer ou commander. C’est un livre peu épais et ils ne se ruineront pas : trois euros. Ils comprendront comment la machine judiciaire est dévoyée. Quand on aime la France, on veut des Français heureux et on ne comprend pas pourquoi supporter toujours et encore une moissonneuse-batteuse rouillée, inefficace, inhumaine…



Et le pire ! trop souvent à côté de la plaque.



2. Jean Giono a haï la guerre et n’a cessé, en prenant des risques, de prôner la paix. Le sujet est polémique, et mériterait un « post » à lui seul.



3. Le Haut-Provençal n’a cessé de chanter la nature et les hommes. Beaucoup comme lui ne comprennent pas – et moi pas davantage – ces bobos écolos jamais sortis de Paris-sur-Tropez et Deauville-lès-Lubéron, qui font sortir leur chien et livrer leurs sushis péruviens – et, comme notre BB nationale (*Paris XV, 1934), s’émeuvent de la chasse, mais restent froids comme marbre face aux hommes qui meurent dans la rue, comme des chiens.



4. Surtout, Giono a compris la force de son terroir : les Alpes. Autant Mauriac nous porte sur les nerfs avec ses histoires méchantes, ambigües, sales de marchands de pins, autant Giono a élargi son domaine. Il s’avère un des rares littérateurs à avoir affronté l’histoire.



Magnifique préfacier du Florentin (Machiavel) pour la Pléiade, il a offert un exceptionnel « Désastre de Pavie » – il y a cinq siècles, le 24 février 1525 – dans la collection « Les Trente Journées qui ont fait la France »



Jean de Manosque a arpenté la colline, les bosquets de Pavie, et on vit avec lui la journée, et cette furia francese mal-t’à-propos qui gâche tout.



Faisons court : François Premier se retrouve en prison à Madrid.

Ce désastre aura deux conséquences :

– La fin de la présence française en Italie permet à la France de se recentrer

– L’emprisonnement du futur Henri II aura des conséquences terrifiantes : les HUIT guerres de religion en France.



1525-2025, quoi de neuf ?

Jean-Philippe de Garaté

Ancien avocat, ancien magistrat, Jean-Philippe de Garaté a défrayé la chronique avec son « Manuel de survie en milieu judiciaire » (éd. Fortuna). « Du côté de chez Céline » (éd. Portaparole) a mis en relief sa facette littéraire.

A lire également : « Trois petits tours » (Le Lys bleu), Bréviaire de la Destruction (éd. Fortuna), « Le Juge des Enfants » (Portaparole), » l’Avocat » (Le Lys Bleu)…