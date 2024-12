Noël dans les airs ! La chronique de Magali Rebeaud

Si le Père Noël peut parcourir le monde en une nuit, pourquoi ne pas vous aussi prendre de la hauteur et célébrer Noël à 10 000 mètres d’altitude et à 900 km/h !

Cette année, ni dinde ni bûche en famille. Vous allez rater le merveilleux déjeuner de Noël, car vous serez… dans un avion. Pas de panique ni mélancolie, embarquons ensemble pour découvrir les joies insoupçonnées de voyager le 25 décembre.

Dès votre arrivée à l’aéroport, une ambiance particulière vous attend. Les halls, habituellement grouillants de monde, ressemblent davantage à une soirée privée. Dans les terminaux, quelques chants de Noël résonnent. Il ne manque plus que le feu de cheminée et la bonne odeur de la farce truffée.

Hommage à Notre-Dame de Paris

Si vous êtes Paris-Charles de Gaulle ou à Orly et avez joué la prudence en prenant un peu d’avance, profitez-en donc pour découvrir ce qu’ADP a concocté à l’occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris.

Sur les grandes baies vitrées du Terminal 2E de Roissy, ainsi que sur la façade d’Orly 3, des scènes évocatrices de la majestueuse cathédrale sont à admirer.

Ces installations rappellent que les aéroports ne sont pas de simples infrastructures, mais aussi des espaces où l’art et le patrimoine français peuvent être mis en valeur.

Bienvenue à bord

Aux portiques de sécurité, les agents affublés de bonnets de Père Noël vous souhaitent de joyeuses fêtes (enfin là, je fabule peut-être un peu…), tout en vous demandant de retirer vos chaussures, puis en vous palpant de la tête aux pieds.

Une expérience presque intime.

À bord, l’équipage rivalise d’ingéniosité pour vous faire oublier que vous manquez le discours annuel de Tata Madeleine sur “les jeunes d’aujourd’hui”. Les hôtesses et stewards parés de serre-tête en forme de rennes, vous accueillent avec un sourire qui en dit long… Mais leur bonne humeur est contagieuse et vous voilà prêt à célébrer Noël en altitude.

Un festin… ou presque

Le moment tant attendu du repas arrive. Vous espérez secrètement… et réalisez rapidement que le plateau-repas reste fidèle à lui-même.

Cependant, surprise ! Un petit chocolat trône fièrement à côté de votre plat principal.

Vous échangez un regard entendu avec votre voisin de siège. Car oui, voyager le jour de Noël crée une certaine complicité entre passagers ! Et puis certes, pas de foie gras, mais un superbe panorama…

Finalement, passer Noël dans les airs, c’est l’occasion de vivre une expérience unique. Vous pourrez raconter à vos proches comment vous avez trinqué au jus de tomate avec un inconnu, ou comment vous avez aperçu, l’espace d’un instant, une lumière rouge clignotante que vous avez juré être le nez de Rudolph*. Et qui sait, peut-être que l’année prochaine, vous réserverez volontairement un vol le 25 décembre, juste pour revivre cette aventure hors du commun.

Rudolph est le 9ème renne du Père Noël qui le guide durant sa distribution de cadeaux, notamment lors de nuits brumeuses, grâce à son nez rouge très lumineux. « Rudolph, le renne au nez rouge » est au départ une histoire populaire américaine écrite en 1939 par Robert L. May, puis une chanson, « Rudolph, the Red-nosed Reindeer », écrite par Johnny Marks en 1949.

Il fut un temps où…

À bord du Concorde d’Air France

Les menus servis à bord du Concorde d’Air France étaient réputés pour leur raffinement, notamment lors des occasions spéciales comme Noël. Pour débuter ce repas d’exception, à 60 000 pieds d’altitude (18 000 mètres), vous pouviez vous voir proposer : un caviar frais, suivi d’un homard Thermidor. Et en guise de douce conclusion, une charlotte aux marrons et whisky. Ces menus étaient accompagnés de vins et champagnes de prestige, tels que le Meursault Genevrières 1983 ou le Mumm René Lalou 1979. Les menus du Concorde étaient également connus pour leurs couvertures artistiques, illustrées par des artistes renommés.

Voici quelques exemples :

Quelques années auparavant, à bord du tout aussi mythique Super Constellation d’Air France, on aimait déjà festoyer dans les airs. Et le jour de Noël, un déjeuner spécial était servi. Le Père Noël en personne faisait même partie des convives.

En beau clin d’œil aux premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong, le 21 juillet 1969, cette année-là un « Père Noël astronaute » était envoyé par la Nasa afin d’effectuer sa tournée à bord d’un Boeing d’Air France…

Dans les années 1970, Air France vous concoctait un déjeuner et un souper de Noël, lors d’une traversée de l’Atlantique !

Aujourd’hui…

Du côté d’Air France

Les menus servis à bord sont liés au mois de décembre, il n’y a pas de repas spécifique à Noël. Notez toutefois que sur les vols des 24, 25, 31 décembre ainsi que du 1er janvier, quelques chocolats vous seront offerts et ce, dans toutes les cabines !

Et bien sûr des boissons avec ou sans alcool, incluant vins et champagnes, vous seront également proposées dans toutes les cabines, même en « Economy ».

Si vous avez la chance de voyager en cabine Première ou Business, vous bénéficiez de plats gastronomiques, de saison, concoctés par de grands Chefs.

Chez Emirates

Décembre est l’un des mois les plus chargés pour la compagnie aérienne émiratie. Sur les itinéraires les plus fréquentés, la compagnie a opté pour des plats saisonniers, avec un petit quelque chose en plus, histoire de rappeler que c’est une période spéciale de l’année. Un mini sapin sur le menu indique quel est le plat « festif ».

Avec Corsair, Noël ne passe pas inaperçu !

Pour l’occasion, un menu spécial attend les passagers en classe Economy et Premium. Parce que oui, c’est une période magique et cela mérite bien quelques saveurs d’exception et attentions particulières !

Au programme : une tournée générale de Champagne pour toute la cabine. Puis du saumon fumé ou du foie gras, de la dinde, du risotto à la citrouille, une bûchette de Noël… Pas de doute, les plats des classes « Eco et Premium » se mettent sur leur 31 pour célébrer les fêtes comme il se doit.

Pour les clients de la Business Class, pas de menu « spécial 25 décembre, » mais tout au long du mois, les plats sentent bon l’hiver et les fêtes. C’est Noël avant l’heure.

Après ces mises en appétit, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de joyeuses fêtes.

Bon vol et bon appétit bien sûr !