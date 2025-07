C’est une première dans l’histoire de Miss Univers : un Français (hors ancienne lauréate) intègre le jury du plus prestigieux concours de beauté du monde. Et pas n’importe lequel. Le choix de Raul Rocha, président et propriétaire de l’organisation Miss Univers, s’est porté sur le célèbre pianiste, compositeur et homme d’affaires franco-libanais Omar Harfouch, dont le parcours artistique et l’engagement humaniste ont séduit bien au-delà des cercles culturels. C’est à Saint-Tropez, sur le yacht privé de Raul Rocha, que la décision a été actée, dans le cadre d’une rencontre estivale aux allures d’événement diplomatique. Loin de l’image d’un simple concours de beauté, Miss Univers revendique aujourd’hui un message de puissance féminine, d’intelligence et d’impact social. Et Harfouch, à travers son œuvre emblématique Concerto pour la Paix, incarne parfaitement cette élévation artistique et morale exigée par l’organisation.

Pour Raul Rocha, il ne s’agissait pas de choisir un visage connu ou une célébrité de plus. Il voulait un juge capable de percevoir l’aura, la détermination et la substance derrière l’élégance. Avec Omar Harfouch, il a trouvé un homme dont la carrière est jalonnée de performances magistrales, d’engagements internationaux pour la paix et de reconnaissance planétaire. Son raffinement musical, sa compréhension aiguë des cultures et sa vision du monde en font une figure légitime pour évaluer les prétendantes au titre de « Magnifiquement Confiante », devise de l’édition 2025 du concours.

Le concours Miss Univers, qui réunira cette année à Bangkok les représentantes de 130 pays, entend élever encore le niveau d’exigence. La future lauréate devra défendre des causes aussi fondamentales que l’égalité des chances, l’accès à l’éducation ou encore le leadership féminin. Elle sera scrutée non seulement pour son charisme, mais aussi pour sa capacité à incarner ces valeurs dans la sphère publique. Harfouch, avec sa sensibilité artistique et son engagement profond pour le bien commun, est parfaitement outillé pour identifier celle qui portera cette mission à l’échelle planétaire.

L’inclusion d’Omar Harfouch dans le jury n’est pas anodine. Elle témoigne de la volonté de Miss Univers de se doter de profils à la fois prestigieux, crédibles et engagés. En tant que premier Français (hors Iris Mittenaere) à rejoindre ce cercle ultra sélectif, Harfouch honore la scène culturelle francophone. Il offre aussi un visage d’élégance masculine à une époque où la représentation internationale exige de dépasser les stéréotypes et de valoriser les talents véritables.

Plus qu’un juge, Omar Harfouch sera l’un des garants du sérieux et de l’humanité de cette édition 2025, prévue le 21 novembre à Bangkok. Son regard affûté, nourri par une vie de concerts, de rencontres internationales et de création artistique, contribuera à choisir non seulement une reine de beauté, mais une ambassadrice de sens et de vérité.

Opinion Internationale