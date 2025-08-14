L’ONU dénonce la détention arbitraire et les sévices subis par le chef d’entreprise français Tayeb Benabderrahmane au Qatar

Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (GTDA), vient de rendre publique sa décision adoptée en avril dernier lors de sa 102ᵉ session dans le dossier de de M. Tayeb Benabderrahmane contre le Qatar.

Opinion Internationale publie l’intégralité du rapport du GTDA :

Cette prise de position officielle, rendue dans un dossier hautement sensible et à l’issue d’une procédure contradictoire, constitue une condamnation internationale d’une rare clarté – par sa solidité juridique, la gravité des violations constatées et la fermeté des recommandations adressées au Qatar.

Le Groupe de travail conclut sans ambiguïté que le Qatar a privé de liberté M. Benabderrahmane de manière arbitraire pendant 307 jours, en violation manifeste :

o des articles 6, 9, 10, 11, et 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

o et des articles 9, 14, 16 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le caractère arbitraire de cette détention est établi par plusieurs violations graves : absence totale de base légale, sanction de l’exercice pacifique de libertés fondamentales – notamment la liberté d’opinion et d’expression – et mépris flagrant des garanties du procès équitable.

Selon les avocats du chef d’entreprise, Luke VIDAL, Patrick RAMAËL et Romain RUIZ, « cet avis confirme au niveau international les faits intangibles : M. Tayeb Benabderrahmane a été victime non seulement d’une détention arbitraire, mais aussi d’actes de torture, de menaces et d’extorsion, en violation des principes les plus élémentaires du droit international. »

Face à ces constats accablants, le GTDA enjoint le Gouvernement du Qatar à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation, réparer intégralement les préjudices subis, rétablir M. Benabderrahmane dans l’ensemble de ses droits et lui accorder une indemnisation complète.

Le Groupe de travail appelle également les autorités qatariennes à diligenter une enquête indépendante, approfondie et impartiale sur les circonstances ayant conduit à la détention arbitraire de M. Benabderrahmane, et à prendre les mesures appropriées contre les responsables identifiés.

Dans un souci de suivi et de responsabilité, le Qatar est tenu de transmettre, dans un délai de six mois, des informations précises sur les mesures prises : réparation accordée à M. Benabderrahmane, résultats d’enquête, modifications législatives et autres actions concrètes. Le Groupe de travail se réserve le droit de suivre l’affaire de manière autonome, notamment en informant le Conseil des droits de l’homme en cas d’inaction ou de non-respect.

Cette décision éclaire également d’une lumière crue la complicité de l’Etat français, qui s’est abstenu d’apporter le moindre secours à son ressortissant, lorsque celui-ci était arbitrairement détenu, et a depuis toujours refusé de l’assister dans ses demandes en vue d’obtenir justice pour les traitements illégaux, inhumains et barbares dont il a été victime.

Les suites données à cette condamnation formelle, au Qatar comme en France, seront un révélateur clair de la volonté de ces États de respecter – ou non – leurs obligations internationales en matière de droits humains.

Michel Taube