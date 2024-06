M. Oligui Nguema à l’Elysée pour parler forêts, investissements, transition, mémoire… De quoi nourrir l’amitié entre la France et le Gabon

Hier Emmanuel Macron recevait à l’Elysée M. Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Président de la République Gabonaise. Cette visite marque une reconnaissance internationale pour un pays qui a connu un coup d’Etat salvateur en 2023, ce que les Gabonais appellent le coup de la libération, comme nous l’expliquions dans un édito récent.

Les deux présidents ont évoqué un certain nombre de questions d’intérêt commun. Ainsi, sur le plan environnemental, la France et le Gabon se sont engagés à travailler au lancement d’un partenariat forestier, dans la continuité des efforts menés après le One Forest Summit de Libreville qui s’est tenu en 2023.

Les deux chfs d’Etat se sont aussi félicités de la signature d’une déclaration d’intention pour former une coalition financière de partenaires publics et privés en matière de protection des ressources de carbone et de biodiversité, et pour investir dans la bioéconomie au Gabon.

Sur le plan économique, les deux présidents ont salué les résultats du forum d’affaires économique franco-gabonais du 29 mai qui a donné lieu à la signature d’1 milliard d’euros de promesses d’engagements d’investissements représentant quelques dizaines de milliers d’emplois.

Les deux dirigeants ont aussi évoqué les avancées de la transition gabonaise et les prochaines étapes en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel, dans la suite du dialogue national. La transition doit s’achever en 2025 et tenir le calendrier des deux années de cette période d’espoir annoncées par le nouvel homme fort du Gabon.

Enfin, les deux présidents ont insisté sur l’importance de l’aspect mémoriel de la relation d’amitié qui relie les deux pays. Ainsi le Président Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA se rendra ce dimanche 2 juin à Airaines pour commémorer l’action héroïque de Charles N’Tchoréré, officier français d’origine gabonaise, pendant la bataille de France de 1940. Son destin tragique illustre la contribution inestimable des soldats gabonais et africains à l’histoire contemporaine de la France. Opinion Internationale s’en était fait l’écho le 8 mai dernier.

Cette visite d’Etat aura aussi été marquée par la présentation de la Fondation Ma bannière à la communauté internationale par Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon. Cette organisation est dédiée à l’éducation, l’accompagnement social et la santé des jeunes et des femmes en situation de détresse au Gabon.

Puisque, manifestement, avec la visite à Airanes, la mémoire tient une place centrale dans l’idée que se font les deux chefs d’Etats de la relation entre nos deux pays, suggérons-leur l’idée, ainsi qu’aux deux Premières Dames du Gabon et de France, d’investir massivement dans la relance de l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné qui a été le joyau pendant plus d’un siècle de l’amitié entre nos deux pays au service de la santé publique.

Michel Taube