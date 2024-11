Doreen Ruth Amule, Ambassadrice d’Ouganda en France : « la perle de l’Afrique, ce trésor naturel au cœur de la vision économique de notre pays »

L’Ouganda, souvent appelée la « perle de l’Afrique », est une terre aux merveilles naturelles et culturelles sans pareil. Avec ses paysages majestueux, sa faune rare et des parcs nationaux où se côtoient biodiversité et beauté naturelle, l’Ouganda possède tous les atouts pour s’imposer comme une destination incontournable du tourisme mondial. Pourtant, le potentiel touristique du pays reste largement sous-exploité. C’est dans ce contexte que les investisseurs étrangers ont une opportunité unique de contribuer à un secteur en pleine croissance tout en bénéficiant d’un retour sur investissement attractif.

Investir aujourd’hui pour un avenir touristique prometteur

Le secteur touristique en Ouganda est prêt à devenir l’un des moteurs économiques majeurs du pays. À travers des investissements dans les infrastructures et les services, les partenaires étrangers jouent un rôle essentiel dans la transformation du paysage touristique ougandais. En parallèle, le gouvernement s’engage pour un développement durable, avec des initiatives de préservation de la faune et de la flore et une lutte active contre le trafic d’espèces sauvages. L’essor du tourisme n’est donc pas seulement une affaire de croissance économique, mais aussi une vision partagée de respect et de valorisation du patrimoine culturel et naturel ougandais.

Pour répondre à l’essor des arrivées internationales, en hausse de 58,8 % en 2022, le développement des infrastructures touristiques devient un enjeu clé. Les investissements étrangers directs (IDE) sont primordiaux pour développer l’offre touristique, en hôtels modernes, en infrastructures de transport, et en mise en valeur des sites touristiques.

L’investissement étranger n’est donc pas seulement un choix stratégique pour les entrepreneurs, mais une véritable clé de croissance pour un secteur touristique qui ne demande qu’à s’épanouir. Conscient de l’importance de l’investissement étranger, le gouvernement ougandais a mis en place une série d’incitations visant à encourager les investisseurs. Cela inclut des exonérations fiscales pour les projets touristiques, des facilités administratives, et un engagement à améliorer en continu les infrastructures de transport. Les partenariats entre l’Ouganda et ses investisseurs contribuent ainsi à la mise en place d’infrastructures de qualité, facilitant l’accès aux sites d’exception comme les réserves naturelles de Kidepo, le lac Victoria, les montagnes Rwenzori et les parcs naturels emblématiques et uniques comme ceux des gorilles des montagnes.

Investir aujourd’hui dans le tourisme ougandais, c’est non seulement faire partie d’une dynamique prometteuse mais aussi contribuer à l’avenir du pays. Ce secteur, encore à fort potentiel de développement, constitue une opportunité rare de participer à la transformation de l’économie ougandaise. En se positionnant dès maintenant, les investisseurs étrangers peuvent espérer des retours solides tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable et inclusif.

Un climat d’affaires favorable aux investissements touristiques

L’Ouganda déploie des efforts ambitieux pour créer un environnement propice aux affaires. Les mesures du gouvernement, telles que la simplification des formalités administratives et l’octroi d’exonérations fiscales aux investisseurs étrangers, renforcent l’attractivité du pays. Le climat des affaires en Ouganda est de plus en plus favorable, et ce dans un contexte de stabilité politique et de progrès économique constants. Les investisseurs étrangers, notamment dans le secteur touristique, se retrouvent donc face à un marché où les efforts de facilitation sont concrets et orientés vers des résultats durables.

Un partenariat gagnant-gagnant

L’Ouganda est déterminé à offrir un cadre d’investissement propice et à favoriser des partenariats gagnant-gagnant avec ses investisseurs internationaux. Des initiatives telles que la construction de lodges écologiques dans des zones rurales et le soutien au tourisme communautaire incarnent parfaitement cette vision : enrichir l’offre touristique tout en préservant les écosystèmes et en respectant les communautés locales. Les entreprises étrangères qui choisissent d’investir dans le secteur touristique en Ouganda bénéficient d’un retour sur investissement significatif, tout en participant activement à la croissance durable du pays.

L’Ouganda a tout pour devenir une destination de premier choix en Afrique et dans le monde. Par des partenariats stratégiques et une vision partagée, nous pouvons faire de ce secteur un levier de développement et d’opportunités pour les générations futures.

Doreen Ruth Amule

Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Ouganda pour la France