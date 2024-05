Quel porte drapeau pour la France ? Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #26 (épisode 1) de Frédéric Brindelle

Le Président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), David Lappartient, et la Présidente du Comité paralympiques et sportif français (CPSF), Marie-Amélie Le Fur, supervisent le processus de désignation des quatre porte-drapeaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (1 homme et 1 femme pour chaque évènement).

Le CNOSF et le CPSF ont exigé un cadre éthique encore plus ambitieux et strict. Les fédérations olympiques et paralympiques qualifiées peuvent communiquer les noms d’athlètes motivés et idoines, dans la limite d’une femme et d’un homme par fédération. Les candidats ne manquent pas, pourtant l’exigeant cahier des charges tarit beaucoup d’espoirs.