Vive les Jeux, vive la France ! L’édito de Michel Taube

Paris sera bien la capitale du monde, le temps des Jeux de Paris 2024 et d’une cérémonie d’ouverture des JO la plus folle, la plus gigantesque jamais conçue !

Et s’il pleut sur la Ville-Lumière en ce 26 juillet 2024, la fête sera belle et la Seine la plus belle avenue du monde ce soir.

Il fut un temps où la France était le centre du monde. Les vestiges de ce temps passé, on les retrouve notamment dans l’usage du français comme langue officielle du Comité International Olympique, la sublime beauté des lieux de compétition des Jeux de Paris 2024 (le château de Versailles, héritage du Roi Soleil, la Tour Eiffel, les Invalides…).

La France s’apprête donc à renouer avec les grandes heures de son Histoire. Les 120 chefs d’Etats attendus à Paris ce soir sont le signe de cet attrait des Jeux olympiques autant que de la capitale française.

Les Français sont et seront bien au rendez-vous des Jeux, mais doit-on s’en étonner ?

Le génie français, alimenté d’ailleurs lors par les râleurs de tous les pays dont l’International semble parfois s’être donné rendez-vous dans l’Hexagone, n’est-il pas de commencer par protester, critiquer, douter, avant de s’emparer de toutes les causes qui peuvent le rendre fier, et de donner le meilleur de lui-même pour les faire triompher ?

Insécurité, bouchons, tourisme parisien en berne malgré la promesse initiale (et totalement farfelue) de 15 millions de visiteurs, des chances de médailles, les récupérations politiciennes et diplomatiques de l’événement… Ô, les forces centrifuges intérieures et extérieures, qui savent s’emparer du moindre petit bout de charbon pour essayer d’en faire un brasier, continueront jusqu’à la dernière minute des Jeux olympiques et paralympiques d’essayer d’agiter toutes les rancœurs qui pourraient travailler ce peuple bougon. Peine perdue.

Le cap des 10 millions de billets vendus pour assister aux épreuves de Paris 2024 a donc été franchi ! C’est bien la preuve que les Français ont toujours soutenu majoritairement l’aventure Paris 2024, malgré ses risques sécuritaires, financiers, écologiques, malgré les chantiers interminables, malgré la hausse des prix, malgré tous ceux qui n’aiment rien et qui sont contre tout.

Il faut saluer cette France formidable, celle qui prévoit et organise depuis le début cette mécanique de précision, celle qui travaille d’arrache-pied depuis des années dans des chantiers géants, cette France des bénévoles et des forces de sécurité, celle du secteur du tourisme et des hospitalités, celle des services publics, de santé, celle des transports, de la logistique, de la propreté.

Celle du monde du sport, évidemment, en première ligne et dont on ressent l’excitation depuis que Paris a été désigné, il y a 7 ans déjà et qui, depuis lors, se prépare pour le grand événement !

Les attentats contre les lignes SNCF commis dans la nuit tentent évidemment de perturber les Français et les Jeux et légitiment au fond le déploiement inédit de forces de sécurité autour de l’événement.

Mais nous sommes plus forts que nos ennemis ! Comme nous le disons souvent, les valeurs de liberté, d’entrepreneuriat, de respect, d’ascenseur social, d’effort que nous louons tous les jours dans l’actualité se jouent aussi dans le sport et particulièrement pour les plus grands champions que sont les athlètes de Paris 2024 !

Vive Paris 2024 et Vive la France !

Michel Taube