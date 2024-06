Que valent les Jeux Paralympiques ? Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #44 (épisode 2) de Frédéric Brindelle

La solution la plus logique consisterait à inclure ces épreuves handisports au sein des Jeux Olympiques réservés aux valides.

Un problème de capacité d’accueil se pose inévitablement alors que de nombreux sports « valides » déplorent la suppression de certaines de leurs disciplines (canoë-kayak, cyclisme sur piste, tennis de table…) ou de leur absence au programme (karaté, squash, roller-skate…) par manque de places et de temps.

Les disciplines « para » ne souffrent d’aucune comparaison avec les « Olym » dans leur spectacularité, leur densité de concurrents ou leurs performances physiques. Ainsi, aux côtés des champions médiatisés, certains handicapés s’affirment et se professionnalisent. C’est le cas du tandem non-voyant, en cyclisme sur piste. Il remet au goût du jour, une épreuve abandonnée par les valides, dominée par le duo français mythique des années 60, « Trentin – Morelon ». Le non-voyant s’assoit derrière un valide possédant un niveau international. Toutefois, un problème se pose. Combien de champions accepteraient de mettre entre parenthèse leur carrière, pour se consacrer à l’accompagnement d’un handicapé ? Si le multiple champion français François Pervis a montré l’exemple, la question du niveau proposé par certains adversaires guides, moins performants, venus chez les paralympiques par défaut, relativise l’équité de la victoire du non-voyant. Le tandem se propulse par l’addition de deux sportifs !

L’équité semble également plus simple à instaurer. Certes, les athlètes ne souffrent pas tous du même degré de cécité, mais la pose d’un bandeau sur leurs yeux les place dans un même rapport de force. En saut en hauteur, le sauteur s’élance, son guide porte la voix, il rythme sa foulée, au besoin le recentre sur la piste, puis le prévient au moment fatidique de l’impulsion sur le sautoir. La performance « prend aux tripes » !

Au fur et à mesure de cette énumération, nous appréhendons une problématique incontournable pour le développement et l’attrait sportif des Jeux paralympiques : celui des catégories.

Nous évoquions Théo Curin, personnages attachant, fabuleux consultant et animateur sur le service public. Privé de ses quatre membres, il ne peut participer aux épreuves par manque de concurrents présentant cette même particularité. Par définition, le handicapé souffre d’une réduction de ses facultés physiques et ne peut rivaliser avec le valide. Or, il n’existe qu’un seul type de valide quand de multiples handicaps cohabitent. Toute la difficulté consiste à proposer des épreuves équitables, dont le vainqueur aura fourni une performance au maximum de son potentiel à égalité de chances avec ses adversaires. Malheureusement leurs profils diffèrent inévitablement, comment se convaincre qu’il s’agisse d’un juste affrontement ?