Et le Tour de France dans tout ça ? Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #41 de Frédéric Brindelle

Elle nourrit le « récit populaire traditionnel, plus ou moins fabuleux », la définition même du mot « légende ». La plus grande course de cyclisme au monde, un des 10 événements sportifs planétaires le plus regardé sur Terre, s’est accaparé ce terme, au fil des années, depuis sa création en 1903.

2024, Le Tour ne verra pas Paris. Les Jeux Olympiques accaparent les Champs Élysées, la place de la Concorde, les forces de l’ordre, les transports, la France. Les coureurs débouleront sur la promenade des Anglais, à Nice. De toute façon, les anglais gagnent beaucoup plus le Tour de France que nos Français. Aucune victoire depuis Bernard Hinault en 1985, on dirait Rolland Garros ! Les Anglais, Espagnols, Américains, Italiens, Allemands, Danois, Slovènes, Colombiens, Australiens et Luxembourgeois ont attisé notre frustration en 39 années. Et rien ne laisse imaginer qu’un de nos compatriotes puisse relever le défi le 21 juillet prochain sur la Côte d’Azur.

Ouf ! Pas besoin de chambouler la course pour que chacun participe à son étape citoyenne. Les coureurs et la caravane du Tour s’époumoneront en Italie ! Malheureusement, les législatives requièrent un second tour. Le 7 juillet, la course élira sa résidence autour de Troyes où la gestion des routes et des espaces à sécuriser s’annonce périlleuse. Le COJOP de Paris 2024 redoutait les conséquences de la dissolution pour le bon déroulement des Jeux Olympiques, 19 jours après un verdict probablement déstabilisant. Mais que dire du Tour de France. L’évènement exige une sécurité immatérielle. Les 180 coureurs déboulent à 50 km/h au milieu d’une foule incontrôlable, dans un espace totalement ouvert sur plus de 180 km, à la merci de toutes les plus futiles revendications. Encore merci Président Macron.