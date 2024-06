La marque de fabrique Paris 2024 ! Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #40 de Frédéric Brindelle

Paris 2024 va de son côté, encore plus loin : rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme. 1,2 million d’équipements sportifs sortent des ateliers créatifs de reconditionnement de nos entreprises modèles. Toute leur production se pare des couleurs de Paris 2024. Plus l’objet arbore son identification plus sa valeur décolle. Les experts de la contrefaçon trépignent dans leurs starting-blocks. Les douanes affutent leurs contrôles, seuls les franchisés, sponsors, détenteurs officiels accèdent au rentable pot de confiture. Ils ont payé cher. Ils escomptent un retour sur investissement.