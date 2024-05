Et si la maman d’Olympe était porte-drapeau pour la cérémonie d’ouverture de Paris 2024 ? Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #26 (épisode 2) de Frédéric Brindelle

La consultation organisée en ce mois de mai va rendre un premier verdict. Qui seront nos deux porteurs de drapeau pour la cérémonie d’ouverture de Paris 2024 ? La publication de la liste, prévue en juin, précèdera l’élection. Seuls les sportifs sélectionnés pour les épreuves de Paris 2024 votent. Les lauréats seront connus à la mi-juillet. Ils doivent avoir déjà brillé lors d’éditions précédentes. Un homme et une femme assureront cette mission, nécessairement pour la première fois. Les judokas Teddy Riner (porteur en 2016) et Clarisse Agbegnenou (en 2021) ne peuvent ainsi pas postuler.

Depuis plusieurs semaines, la France multiplie les sondages. Celui de nos confrères du journal L’Équipe aura interpellé nos consciences. Le triple champion olympique, meilleur joueur de l’histoire du sport collectif le plus titré de notre pays, le handballeur Nikola Karabatic recevait un plébiscite.

Malheureusement une vieille erreur resurgit de son passé : en 2012, Nikola et quelques anciens coéquipiers montpelliérains ont parié sur un de leurs matches de championnat. Cela a toujours été interdit et la justice a condamné les fautifs, dont le handballeur star (deux mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende). C’est « ballot » !