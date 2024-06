Fabrice Favetto-Bon, manager général d’On Location France. Dans les yeux de Yeux de Paris 2024, la Chronique #43 de Frédéric Brindelle

Parmi les belles histoires de Paris 2024, « On location France » s’impose sur le volet économique de nos futurs JO. La filiale du géant américain Endeavor, déclinée sous l’appellation « On Location France », a pour l’occasion embauché de nombreux CDD pour satisfaire son objectif : développer des packages d’hospitalité innovants au cœur des compétitions et des sites mythiques de Paris. On location France est expert dans l’organisation d’accès exclusif aux épreuves, des prestations haut de gamme, une personnalisation exclusive de séjour autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

On location France aura géré 750 000 billets, dans 600 000 packages rien que pour les Jeux Olympiques (26 juillet-11 août) sans oublier 180 000 places « bonifiées » pour les Jeux Paralympiques (28 août-8 septembre). Son manager général, le français Fabrice Favetto-Bon se confie à Opinion Internationale.

C’est une très belle histoire finalement pour On location. Vous voilà engagé pour 3 Olympiades. Comment cela s’est décidé avec le CIO ?

Cela s’est décidé à l’issue d’un processus d’appel d’offres qui a été assez long, initié début 2020 et qui s’est clôturé au printemps 2021. L’ambition du CIO et des trois comités d’organisation -Paris 2024, Milan-Cortina 2026 et Los Angeles 2028- était de créer un nouveau modèle d’hospitalité mondial destiné à tous les types de public en le confiant à un seul opérateur d’envergure internationale, pour augmenter considérablement le niveau du service offert. Et ainsi disposer d’un opérateur unique qui garantisse une unicité de prix et une transparence du marché.

Ce qui a vraiment prévalu dans toute la démarche du CIO et des 3 COJO, c’est la création d’On Location France, synonyme d’emplois et d’une structure spéciale pour Paris 2024 ?

Effectivement, On Location est un des leaders mondiaux de l’hospitalité. C’est une entreprise américaine, leader sur son marché, avec notamment des propriétés sportives ou des partenariats avec des événements internationaux d’ampleur comme le Super Bowl ou la Ryder Cup.

On Location France a été créé pour porter les efforts de la marque sur l’activité olympique avec le recrutement d’environ 300 personnes en France. Au total, nous sommes un peu plus de 500 aujourd’hui dans la business unit olympique, principalement concentrés sur la livraison des programmes de Paris 2024.

Nous avons aussi des équipes à Milan et à Los Angeles.

Quelle est la problématique principale pour Paris 2024 au niveau de cette activité qui est si particulière : l’accueil de personnes, plutôt VIP et la nécessité qu’elles vivent un moment inoubliable ? On a parlé de beaucoup de problématiques autour des jeux, le transport, etc.

Qu’est-ce qui vous a posé le plus de problèmes finalement ?

Notre enjeu majeur est de toujours placer le sport au cœur de nos programmes d’hospitalité. Dans tous les produits et tous les programmes mis en œuvre, nous plaçons le sport et les émotions qu’il procure au centre de nos offres. Nous devons accompagner ces émotions auprès de nos clients.

Par exemple, pour la première fois dans l’histoire des jeux, nous allons emmener nos clients au cœur de l’action sur les épreuves de voile et plus précisément sur le plan d’eau olympique. Dans le même esprit, nous avons développé un produit qui s’appelle « Sur la ligne d’arrivée » qui proposera les meilleures places situées sur la ligne d’arrivée pour les principales épreuves d’athlétisme.

Dans chacune de ces expériences clients, le sport se trouvera pleinement au cœur de l’action.

Un autre aspect essentiel est de pouvoir s’adresser à l’ensemble des publics : du grand public aux fans olympiques qui veulent découvrir ou redécouvrir Paris à l’occasion des Jeux olympiques. Parmi les expériences proposées, nous aurons des expériences culturelles uniques comme la possibilité de découvrir ou redécouvrir le Louvre ou encore de pouvoir assister à un coucher de soleil au premier étage de la tour Eiffel.

Programme qui se déclinera pour les grandes entreprises qui pourront utiliser l’hospitalité comme accélérateur de leurs relations commerciales.

Le savoir-faire en termes d’hospitalité qui sera proposé à Paris 2024, sera made in USA ou made In France ? Vous voyez la petite nuance ?

Ce sera bien entendu un programme d’hospitalité à la française puisque nous avons voulu mettre à l’honneur le savoir-faire français et notamment la gastronomie et la culture.

Pour vous donner un exemple, 95% de nos fournisseurs sont français. 100% de nos traiteurs sont français. C’est bien le signe que nous voulons valoriser la gastronomie bleu-blanc-rouge.

On Location France va-t’elle s’arrêter après les Jeux Paralympiques de Paris ? Est-ce qu’On Location France prolongera avec l’optique des Jeux d’hiver de 2030 ?

Avant 2030, il y a surtout Milan-Cortina et Los Angeles.

Aujourd’hui, nous construisons avec toutes les équipes mobilisées sur les projets olympiques, les fondations de ce que pourrait être On Location pour les futures olympiades.

Donc naturellement, des phases successives vont intervenir. Nos équipes qui vont travailler sur Milan-Cortina puis sur Los Angeles 2028 seront peut-être un jour sur les Alpes françaises 2030.

Frédéric Brindelle

Journaliste, chef de rubrique « Opinion Paris 2024 »