Un geste pour l’histoire (épisode 1) – Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #18 de Frédéric Brindelle

Tout d’abord, la motivation principale de ces nations qui s’engagent sur la scène sportive tient au gigantesque marché que le sport représente. Les pays les plus puissants de la planète possèdent presque systématiquement une renommée sportive. Il en va de leur crédibilité. Les stars du football, du tennis, des disciplines américaines, concurrencent les légendes du cinéma et les patrons des multinationales dans le classement des salaires les plus élevés. Les évènements majeurs drainent des investissements colossaux. Les tenues, le matériel, l’image des athlètes conditionnent d’immenses revenus de merchandising et de marketing.