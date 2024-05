A la pointe de l’Épée, d’un geste qui veut dire BRAVO Laurence Epée ! L’édito-cagnotte de Michel Taube

La cagnotte qui fera mouche !

Nous sommes la touche qui fera mouche et emmènera l’épéiste Laurence Epée aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et même bien au-delà !

Nous sommes la touche qui fera la différence pour celle qui porte si bien son nom !

Nous sommes l’étincelle, ce millième de seconde qui va lui permettre de décrocher sa sélection dans l’équipe de France d’épée qui concourra au Grand Palais fin juillet.

Laurence Epée concourt dans la discipline, l’escrime, qui a donné le plus de médailles olympiques à la France dans toute l’histoire du sport.

Mais avant son rendez-vous avec l’histoire, Laurence Epée passera la dernière épreuve de sélection vendredi 17 et samedi 18 mai à Dubaï. L’ultime étape pour être la 4ème épéiste retenue dans la Team France pour les JO de Paris. Elles sont encore trois à pouvoir rêver de représenter la France aux Jeux !

Laurence Epée se prépare depuis 20 ans. Elle a gravi tous les échelons du sport de haut niveau et est membre du club Clichy – Escrime à Clichy-la-Garenne (92).

Également journaliste depuis quatre ans, elle subvient à ses besoins grâce à son métier, au soutien de ses proches et de son club.

Aujourd’hui c’est l’épéiste en lice pour Paris 2024 qu’il nous faut soutenir !

Nous n’avons plus que quelques jours pour nous mobiliser et lui apporter notre concours financier. Un soutien qui fera la différence dans son cœur et lui apportera cette petite touche de confiance dans les ultimes épreuves de sélection des 17-18 mai.

Les fonds collectés couvriront également les frais que Laurence Epée a dû supporter pour en arriver où elle en est et la soutenir pour Paris 2024 et Los Angeles 2028 !

Au passage, quelle injustice que les athlètes en lice pour la qualification aux Jeux n’aient pas tous été pris en charge par la France à égalité de conditions.

L’objectif de notre cagnotte : réunir 10.000 euros d’ici samedi 18 mai au soir pour permettre à Laurence Epée de préparer la dernière ligne droite, la dernière touche qui la fera entrer dans l’histoire !

Chaque euro peut faire la différence pour aider Laurence Epée à décrocher sa place aux Jeux.

Pour chaque don supérieur à 100 euros, Laurence Epée vous dédicacera avant les Jeux une carte postale de sa compétition !

Pour chaque don supérieur à 2.000 euros, Opinion Internationale, partenaire de la préparation olympique de Laurence Epée, rédigera un article sur un sujet de votre choix convenu avec la Rédaction.

Pour chaque don supérieur à 5.000 euros, Laurence Epée interviendra une demi-journée dans votre entreprise ou votre collectivité sur son parcours, la performance, les valeurs du sport de haut niveau et l’esprit de battant !

Pour chaque don supérieur à 10.000 euros, Laurence Epée offrira en plus une démonstration d’un match de gala en présence d’une coéquipière de niveau mondial.

Michel Taube