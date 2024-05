Frédéric Sanaur, DG de l’Agence nationale du Sport : « Notre vocation est globale : développement et haut niveau »

L’organisation des Jeux Olympiques décuple les volontés politiques pour optimiser les performances de nos athlètes et la pratique sportive de nos concitoyens. Les programmes, les lois, les évènements, les investissements se succèdent. C’est la raison pour laquelle l’Agence Nationale du Sport a été créée. Ce Groupement d’Intérêt Public centralise les actions de l’État, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et leurs groupements, et des acteurs du monde économique.