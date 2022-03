Moi Chef : et si vous rejoigniez le Club ?  

Une offre gastronomique exceptionnelle pour Opinion Internationale

Vous aimez la gastronomie ? La très haute gastronomie ? Moi Chef vous propose non seulement d’avoir accès aux producteurs des plus grands chefs au tarif professionnel, mais aussi de participer à des événements tout à fait exceptionnels.

Avez-vous déjà rêvé de visiter le potager d’Alain Passard ? Et d’avoir le chef qui cuisine pour vous dans son jardin ? Avez-vous pensé à un repas chez les frères Pourcel avant même que le monde entier ne se précipite dans leur nouveau restaurant gastronomique ? Avez-vous songé à pousser la porte de Cheval Blanc Samaritaine, qui sera prochainement étoilé, dix jours avant l’ouverture officielle ? Derrière ces fabuleuses propositions Tristan Laffontas et son épouse Mathilde Lasserre. Après une carrière dans l’industrie et le conseil et le salaire ad hoc, Tristan a tout plaqué pour donner du sens à sa vie. Ce fut d’abord la box « Moi Chef » qui permettait aux clients de cuisiner chez eux une recette de grand chef. On a pu ainsi voir défiler les produits sélectionnés par Sébastien Bras, Michel Guérard, Alexandre Couillon, Christophe Coutanceau ou encore Alexandre Mazzia. Mais le couple de start-upeur ne se trouvait pas en adéquation avec le modèle vertueux qu’il souhaitait au départ : négocier les tarifs avec les producteurs ne correspondait pas à la philosophie de Moi Chef. Le Club très exclusif est donc né.

Un Club auquel nous vous donnons aujourd’hui accès. Un Club pour lequel il faut montrer patte blanche pour s’assurer que les membres sont motivés par ce même amour de la belle cuisine et de produits délicieux, avec une juste rémunération pour celui qui les élabore avec soin, sans oublier un respect des saisons et de la nature.

Le tarif annuel de 449 € est très très vite amorti après avoir passé quelques commandes à un prix défiant toute concurrence et avoir assisté à des soirées privilégiées.

En pratique comment ça marche ? Tous les quinze jours, un coup de projecteur est donné sur un producteur d’exception. La vanille de Tahiti d’Alain Abel qu’utilise notamment Yannick Alléno, la poutargue de Trikalinos que l’on retrouve sur la table de Ferran Adria, du bœuf wagyu français, du saumon fumé prôné par Alain Dutournier… De vraies ventes privées pour vous régaler chez vous.

Et puis, régulièrement, vous aurez accès, avec un tarif négocié, à une horizontale du domaine de la Romanée Conti ou à dîner étoilé, à la découverte d’un établissement ou à un moment privilégié avec un chef…

Le nombre de 1000 adhérents étant bientôt atteint, ne tardez pas à rejoindre le Club !

Pour vous inscrire :

www.moichef.fr

Les prochains privilèges du Club Moi Chef :

Pré-ouverture d’Orgueil du chef Eloi Spinnler

Dîner 100 % morilles et vins du Jura par Joël Césari

Pré-ouverture de la Maison du chef Christophe Aribert

Cueillette et déjeuner au potager d’Alain Passard

Vente de vinaigre balsamique d’exception (jusqu’à dimanche)

Produits frais de Corse (brocciu, figatelli et veau tigré)

Deborah Rudetzki