L’épicerie du moche

Peu de Français le savent, mais aujourd’hui, près de 50 % du gaspillage alimentaire est réalisé en amont de la distribution, avec de nombreux fruits et légumes qui, écartés pour des raisons principalement d’apparence, n’arrivent même pas jusqu’à nos rayons… C’est le combat qu’a choisi de mener la startup Hors Normes depuis 2020 : leur trouver des consommateurs !

Créé par Grégoire Carlier, Sven Ripoche et Claire Laurent en avril 2020, Hors Normes aide les agriculteurs bio français à vendre directement aux consommateurs leurs produits refusés par les circuits classiques de distribution, pour des considérations esthétiques ou parce qu’ils sont trop petits, trop gros, trop nombreux à ce moment-là… Ce service encore unique en France, qui propose des paniers de fruits et légumes bio, de saison, a déjà su convaincre des clients réguliers en Île-de-France. Désormais soutenue financièrement par une dizaine de fonds et business angels, l’entreprise entend s’inscrire pleinement et durablement dans les enjeux liés au gaspillage alimentaire en France et en Europe.

La startup souhaite ainsi, très prochainement ouvrir un deuxième entrepôt au sein d’une autre grande ville française (Lyon, Bordeaux et Marseille sont à l’étude) et un troisième dans une capitale européenne.

Hors Normes ambitionne également d’étendre sa gamme aux autres produits alimentaires refusés par la distribution traditionnelle (mal conditionnés, avec une DLC courte…), afin de devenir une épicerie en ligne du quotidien pour un maximum de consommateurs engagés.

Et pour les fêtes de fin d’année, Hors Normes a créé un panier « Spécial Noël » proposé à prix doux qui se compose de produits qui auraient été jetés en raison de leur gabarit ou de leur esthétisme, pour des fêtes résolument anti-gaspi ! Composé de fruits et légumes de saison, bio et français, et proposé au tarif de 15 euros, il sera disponible sur le site www.horsnormes.co du 13 au 19 décembre pour être livré avant Noël. Exceptionnellement, la startup a décidé de proposer chaque semaine dans les paniers un produit de fête : des truffes coco bio, du pain d’épices aux noix de cajou, à la truffe et au miel, et pour finir un lot de 3 tartinades bio (confit d’oignons, chutney de mangue, confiture de cerise noire). Ces produits additionnels sont eux aussi « anti-gaspi » (surplus, défaut de packaging) et vendus 30 % moins cher que dans une épicerie classique.

Les paniers sont également agrémentés de recettes, pour permettre à toutes et tous de trouver des idées originales, gourmandes… Et engagées !

Hors Normes — Panier de Noël

Contenu du panier : fruits et légumes de saison & un produit de fête

Tarif : 15 € pour le panier de fruits et légumes de 4 kg

Commande : www.horsnormes.co

Deborah Rudetzki