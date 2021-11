Korus un refrain où l’on revient

Si l’on aime Korus, c’est principalement grâce à l’histoire d’un couple, celui d’Afrae et Yann Brasseur. Ils se sont lancés dans l’aventure de la restauration en amoureux en 2016 et depuis, l’affaire s’est taillée une place dans l’univers gastronomique parisien, empreinte de leurs sourires et de leurs attentions irremplaçables.

Située entre Bastille et République, la petite rue Amelot n’est pas en manque de bonnes tables, mais Korus offre un rapport qualité/prix/accueil tout à fait remarquable. Avec notamment un menu déjeuner entrée/plat/dessert à 23 €. Not bad !

Tous deux en salle, Afrae et Yann reçoivent les clients, s’occupent du service des tablées pressées le midi, échangent avec les (nombreux) habitués installés au comptoir pour manger quelques tapas le soir des assiettes entre 4 et 16 € en mode grignotage et partage. Pour les autres, qui ont choisi la salle avec ses murs bruts et sa déco élégante, ses chaises tapissées par la mère d’Afrae, au dîner c’est menu-dégustation. Un repas en 7 ou 8 services pour profiter de la cuisine, de Maxime Elan.

Celui qui est passé par les cuisines de la Régalade avec Bruno Doucet et le Park Hyatt Vendôme parmi d’autres établissements, peaufine des plats à base de bons ingrédients, jonglant entre classicisme pour sublimer les produits et audace pour satisfaire la soif d’inventivité des dîneurs. Haddock au chou-fleur et chocolat blanc par exemple, champignons et moules marinées, galettes de navet et coriandre avec émulsion de bleu et de parmesan ou encorepigeon et potiron frit, foie gras, sucrine et réduction de viande corsée sont quelques-unes des créations signées du chef.

Changeant la carte chaque semaine et utilisant des produits issus de la biodynamie et de la permaculture, la fine équipe estime que « se restaurer implique bien plus que le simple fait de se nourrir ». Le nom « korus » est bien sûr inspiré du « refrain » anglais, mais également le koru qui, en maori, désigne le déploiement de la jeune pousse de fougère, symbole de renaissance, de croissance, de force et de paix. Tout un programme !

Korus

73 rue Amelot, 75011 Paris

Tél. : 01 55 28 53 31

http://restaurantkorus.com

Deborah Rudetzki