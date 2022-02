Pinzutu : plongée dans la cuisine du maquis

Il faut aller jusqu’à la Porte Maillot pour découvrir ce bouillonnant restaurant qui fleure bon le myrte, la châtaigne et le miel. Le niveau sonore s’explique par l’enthousiasme de la clientèle qui discute, s’interpelle, rit et dévore les bons plats canailles de l’ile de Beauté.

Ici, le soleil brille dès la porte franchie par les Pinzuti, c’est-à-dire les continentaux, surnom qui fut donné aux soldats français au XVIIIème siècle en raison de leur chapeau pointu.

Gérard Castellani, originaire de Balagne et Alexandre Baizet, amoureux inconditionnel de la Corse ont décidé d’unir leurs talents pour ouvrir Pinzutu, chaleureux repaire corse qui ne désemplit pas (on y sert même très tard les tables arrivées alors que la soirée est déjà bien entamée).

Terrine de cochon marinée à l’eau-de-vie corse, Velouté de courges, œuf parfait et émulsion de lonzo, Épaule d’agneau confite au miel corse et au cédrat, Noix de Saint-Jacques et jus de clémentine, cette cuisine méditerranéenne réchauffe les cœurs et les corps même en plein hiver. En été, la petite terrasse sur la calme rue Montrosier permet de savourer tranquillement son verre de vin tels un Comte Peraldi par exemple ou un Clos Columbu de Calvi. On clôturera ce repas qui nous emmène au centre du maquis par l’incontournable ile flottante revisitée en une ile de Beauté aux amandes torréfiées. Plongée garantie dans un univers joyeux et élégant en même temps.

Une jolie adresse dans l’Ouest parisien pour voyager toute l’année en territoire corse.

Pinzutu

Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 23h

10 rue Montrosier, 92200 Neuilly

Deborah Rudetzki