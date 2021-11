Se faire des plaisirs sucrés sans craindre le diabète

Dans un monde où bien manger sous-entend sacrifices, le projet porté par l’entreprise « Oh oui » s’inscrit en ovni. Alors qu’habituellement, les consommateurs désirant pratiquer un mode d’alimentation sain choisissent de bannir les glucides de leur garde-manger, la société relève à merveille le défi d’allier gourmandise et bien-être. Pourtant cette dernière vend des pâtisseries. Oui oui, vous avez bien lu ! La démarche de « mieux-manger » de la marque offre une possibilité de se régaler sans culpabiliser : « Nous proposons des pâtisseries avec un index glycémique inférieur à 25, nos produits contiennent jusqu’à 66 % de sucre en moins par rapport aux pâtisseries classiques et sans édulcorant, “affirment-ils.

“Changer la gourmandise”

La genèse du projet part d’un simple constat pour “Oh oui” : “à ce jour, il n’existe pas de pâtisseries qui allient santé et gourmandise.” Or, entre les femmes enceintes et les personnes diabétiques, fréquents sont les gourmandes et gourmands frustrés de ne pas pouvoir combler leurs envies sucrées. Cela concerne au moins 1/20 ème de la population française, diagnostiquée diabétique, selon les chiffres de 2020 de la Santé publique. Ainsi, la marque a été pensée de manière à proposer des recettes saines, validées qui plus est par des tests cliniques de l’institut Pasteur de Lille. Afin de s’assurer du faible indice glycémique des produits “Oh oui”, l’institut de recherche a entrepris une étude sur plusieurs individus :

“L’étude, parfaitement normée et suivant un protocole standardisé, porte sur dix volontaires sains, non-diabétiques, afin d’apporter une mesure fiable et objective”, avance Oh Oui.

Une attente de la nouvelle génération

Tandis que les générations actuelles prennent peu à peu conscience du rôle de leur alimentation à la fois sur la planète et sur leur santé, les produits en accord avec cette prise de conscience manquent. Soucieuse de changer ce constat, la marque avance que “mieux-manger n’est plus qu’une tendance, c’est également un enjeu pour la santé et pour l’environnement.” Il lui semblait de fait naturel d’innover dans une nouvelle gamme de produits.

Pour ce faire, “Oh Oui” a dit non à la fois au sucre blanc et aux conservateurs artificiels, privilégiant ainsi des ingrédients naturels à l’indice glycémique faible. Mais “les saveurs restent pour autant préservées”, promet la marque. Il suffit de faire un tour en boutique pour s’en assurer.

Deborah Rudetzki

Avec la contribution de Noé Kolanek