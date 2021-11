A Deux, c’est mieux !

Couple en cuisine, mais pas dans la vie ! Romain Casas et Tiphaine Mollard mettent les points sur les « i » parce qu’on a trop souvent tendance à les marier, à tort. De la même façon, ce n’est pas parce que vous voyez Tiphaine en salle que Romaine est le chef, les rôles tournent toutes les semaines. « Changer de position régulièrement nous permet de mieux comprendre les besoins à la fois des clients, du service et de l’organisation en cuisine », expliquent-ils en cœur.

Tiphaine la Savoyarde a fait une école de commerce avant de se prendre de passion pour la restauration. Direction l’Ecole Ducasse où elle fait ses classes et qui lui propose ensuite de travailler quelques temps chez Benoît. Elle ira ensuite au Club dans le 8ème arrondissement où elle rencontre Romain le Béarnais. Après avoir travaillé chez Alain Dutournier au Carré des Feuillants, il s’est rendu dans le sud-ouest et enfin à Londres, avant de rejoindre Paris et de se lancer dans celle belle aventure avec son amie.

Les deux acolytes ont donc décidé de monter ce concept de bistrot moderne où deux chefs œuvrent main dans la main, en parfaite harmonie et complémentarité.

La déco sobre, avec ses pierres apparentes est dans l’air du temps, avec son mobilier en bois et ses grosses ampoules nues, créant une atmosphère épurée et chaleureuse.

La carte, quant à elle, surfe entre les deux régions d’origine des acolytes. Ici des croquetas truffe-raclette, là un pot-au-feu végétarien, gnocchis de courge à l’Ossau Iraty, panais, chou rouge, pleurotes, bouillon au poivre blanc strié de Kompot qui procure un petit côté agrume. On aime aussi la côte de cochon d’Eric Ospital avec son risotto de crozets beaufort et txistorra qui répond au velouté châtaignes, poire, pain d’épices maison au miel de Savoie. Ce petit tour de France ne peut que régaler les papilles. Et sans être 100% régionaliste, ces petites touches de leurs terroirs apportent une harmonie à un menu composé des meilleurs producteurs de l’Hexagone.

On sent d’ailleurs que ces deux-là ont prix autant de plaisir à faire le tour des producteurs qu’à donner le sourire à leurs clients.

Alors, entre Chartreuse et Armagnac, pourquoi choisir ?

Restaurant Deux

58 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris

Tél. : 09 74 97 47 52

https://www.deux-restaurant.fr

Deborah Rudetzki