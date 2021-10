Baroche aux Champs : 10 ans de plats canaille

La brasserie Baroche a fêté ses 10 ans. Tout juste. 10 ans de bons produits du terroir, d’accueil en sourires et de recettes « grand-mère » qui marchent du feu de dieu comme ce pâté en croûte dans lequel croquent les pistaches et se mêle harmonieusement le foie gras. Cette adresse a d’autant plus de mérite qu’elle est plantée à une encablure des Champs Élysées. Prestigieux, certes, mais au milieu d’un no-man’s land gourmet puisque le secteur fait le grand écart entre les fast-foods et le triplement étoilé Pierre Gagnaire, sans beaucoup d’options intermédiaires. Or, ici, l’esprit brasserie brille dans toute sa splendeur, en explosant les papilles dans une bonne humeur assumée.

Les habitants qui se battent pour créer une véritable vie de quartier dans un coin éminemment touristique y trouvent leur bonheur, ceux qui travaillent dans les parages investissent l’espace le midi et en « after work », tandis que certains traversent Paris pour s’attabler devant une cuisine de saison qui fait la joie des mangeurs de 7 à 77 ans. Plus qu’une brasserie, un lieu de vie qui jonglent entre des acras de morue à tomber (et son aïoli à l’encre de seiche), les champignons farcis aux escargots de Bourgogne bien franchouillards, le parmentier de poulet avec son jus crémé à l’estragon comme on n’en a pas goûté depuis longtemps, un filet de bar impeccablement cuit à la plancha avant de terminer par une mousse au chocolat noir onctueuse ou un mille-feuille qui varie au fil des envies du chef.

Le chef justement ! David Baroche a l’humilité du bistrotier et la cuisine d’un vrai faiseur. Sa formation de charcutier lui a enseigné quelques ficelles qu’il met brillement en application dans son établissement. Originaire de la Mayenne, il est devenu aubergiste de petits bonheurs et pose sur les tables ravies du fait maison dans les règles de l’art. Saucisses à l’ancienne, rillettes de cochon fermier et foie gras bien relevé en sont la preuve gourmande. On aime aussi la déco et la configuration qui permet de contenir 200 places, sans pour autant avoir la sensation d’un hall de gare. Le resto reste intimiste malgré tout grâce à un jeu de salles bien agencées et le service y est absolument charmant, avec une mention spéciale pour la maîtresse des lieux, l’adorable Delphine Baroche.

Et pour faire glisser ces mets savoureux à prix doux, on ajoute une jolie carte des vins où les bouteilles nature de petits producteurs côtoient quelques classiques des caves de la capitale.

Bon anniversaire Brasserie Baroche et à bientôt pour continuer à fêter un patrimoine culinaire à la fois moderne et préservé.

Infos pratiques

Brasserie Baroche

101 rue de la Boëtie, 75008 Paris

Tous les jours de 7h à 1h (2h les vendredis et samedis)

Tél. : 01 43 59 69 67

http://www.baroche.paris

Envie de bons plats de la maison sans vous déplacer ? Faites appel à Tiptoque.

Deborah Rudetzki