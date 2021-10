L’ascension d’Ascione

Lauréat du prix Gault et Millau Jeune Talent après un passage dans la saison 6 de Top Chef et surtout beaucoup de travail, au Prince de Galles, chez Masa, à la Grande Cascade, La Machine à Coudes ou encore Le Kube Hôtel, Jean-Baptiste Ascione a mis en formes et en cuisine un lieu qui lui ressemble. Qui lui ressemble d’autant plus qu’il a participé activement aux travaux de transformation et nombreux sont les objets qu’il a fabriqués lui-même, avec ses petites mimines, notamment les objets en bois.

Construire un restaurant à son image

La vaisselle a été chinée dans des brocantes, des gamelles en céramique ornent les coins, de vieux sabots sont accrochés ça et là, des malles militaires ont été vernies et poncées par le chef. Tous ces détails très personnels font de ce restaurant un lieu particulièrement chaleureux.

Par ailleurs, le bois, les matériaux bruts, les belles pierres et le zinc ajoutent à ce côté éminemment convivial d’une salle qui s’ouvre sur la cuisine. À moins que vous ne choisissiez de descendre dans la magnifique cave voûtée, en attendant l’ouverture du bar à vins prochainement et une autre salle plus intimiste non loin (affaire à suivre…).

Au fin fond du 17ème arrondissement J-B a su convaincre une clientèle de quartier, mais aussi de gourmets qui n’hésitent pas à traverser Paris pour se rendre chez Petit Gris. Comme les escargots. Ceux que le chef ramassait avec ses grands-parents sur l’ile de Ré quand il était minot. Côté cuisine, le sourcing est primordial. Les bons petits légumes de Bruno Cayron, les viandes de Terroirs d’Avenir, les poissons de la criée de Saint-Jean-de-Luz se retrouvent dans des assiettes lisibles et gourmandes, toujours intéressantes.

Partage à tous les étages

Avec des p’tits plats qu’on partage, comme on aime tellement le faire aujourd’hui, pour goûter à tout (ou presque) dans cette carte qui balaye la terre, la mer et le végétal avec la même harmonie.

On testera le délicat tartare de veau basque et anguille fumée, l’os à moelle aux girolles ou la bonite et ses délicats légumes, avant de plonger dans des carbonara de seiche de La Rochelle. Le bœuf est maturé et saisi dans le four Josper qui apporte une saveur de fumé et de grillé faisant saliver les convives. Le tout arrosé de vins nature ou à minima en biodynamie. Desserts tout aussi alléchants (testez celui, étonnant, à base de pomme de terre) et cocktails à base d’alcool français essentiellement pour des soirées encore plus fun, de partage, de joie et de régalade.

Un chef qui saura emmener vos papilles sur des sommets !

Infos pratiques

Petit Gris

67 de la rue Rennequin, 75017 Paris

Du mardi au vendredi midi et soir et le samedi soir

Réservations par mail contact@restaurantpetitgris.fr

Deborah Rudetzki