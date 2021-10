Kopain, la nouvelle boulangerie rustique chic de Michalak

Kopain, c’est la nouvelle boulangerie de Christophe Michalak. Un retour à ses premières amours en somme puisque c’est en boulangerie et non en pâtisserie — comme on pourrait le croire — que Christophe a effectué son apprentissage. En passant par le Negreesco, Fauchon, Hermé, et pendant plusieurs années le Plaza Athénée, il est tout de même devenu une star des gâteaux, avant d’ouvrir ses désormais célébrissimes boutiques au Japon et en France. Mais avec l’âge (et la sagesse diront certains), il a exprimé l’envie de retrouver le goût des choses simples : un bon pain à la mie moelleuse, des cakes juste citronnés, des bottereaux étonnants (sortes de bugnes vendéennes), des madeleines à tomber, une brioche feuilletée hallucinante et une flopée de spécialités régionales et saisonnières. On fera aussi un petit zoom sur le croissant bretzel, entre salé et sucré qui est juste parfait et le fonkie. Un fonkie ? Le mariage inavouable entre le fondant et le cookie. Croustillant et onctueux, il enrobe le palais et laisse des miettes au coin de la bouche.

Le salé n’est pas en reste avec des quiches et des focaccias, des pizzas et des petits pains garnis à dévorer à toute heure de la journée.

Les produits sont évidemment de top qualité avec une farine d’Île-de-France (moulin Bourgeois), du beurre AOP (maison Lescure), du chocolat Valrhona, des grains bios et pas mal de propositions sans gluten, bien qu’elles ne soient pas forcément estampillées comme telles. Ainsi, le cheesecake, les financiers, bien sûr ou encore le flan à la châtaigne à goûter absolument. L’ambiance de la boulangerie est tout aussi détendue que peut l’être Michalak : relax. Situé à deux pas de ses autres lieux, Christophe vaque d’une boutique à l’autre avec une énergie sans cesse renouvelée. Le décor donne un aspect rustique à l’ensemble ainsi que le papier style Kraft, des formes épurées et un minimum d’emballage pour emporter viennoiseries et sandwichs aux quatre coins de Paris (grâce au service de livraison).

On ne regrettera finalement que le manque de tables, car on s’attarderait bien dans cette boulangerie qui fleure bon le levain et l’amitié.

Infos pratiques

Kopain

60 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris

www.boulangeriekopain.com

Du mardi au samedi de 8h30 à 19h30

Deborah Rudetzki