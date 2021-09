Une virée Chez Denise

Chez Denise c’est toute l’histoire des Halles, concentrée dans quelques mètres carrés.

Le groupe Bertrand l’a racheté en 2020 et la peur fut que le bistrot soit broyé par la maison tentaculaire. Mais loin de vouloir standardiser les lieux, le cachet a été conservé, avec juste un p’tit coup de propre. On retrouve donc le zinc resplendissant, les deux rangées de tables et les banquettes, les serviettes à carreaux, les poutres ainsi que les murs couverts de souvenirs des grands noms passés dans l’établissement (Kessel ou De Gaulle par exemple). On y mange toujours une solide cuisine tripière qui rappelle le passé boucher du quartier, des rognons à la daube de joue de bœuf, sans oublier les haricots de mouton et la cervelle d’agneau meunière, le tout arrosé de quelques boutanches faciles.

Quasiment tous les chefs, grands et petits ont déjà dîné là, attablés lors de joyeuses virées après les remises de prix ou les soirées chichiteuses-parisianistes, car Chez Denise était le repaire des noctambules (les horaires ont été réduits depuis son rachat) les cuisiniers pouvaient ainsi s’y rendre après leur boulot. Aujourd’hui, le service s’arrête à 00h45 (versus 5h auparavant) ce qui laisse encore largement le temps de déguster les plats canailles de la carte.

Les tarifs sont plus qu’honnêtes (25 € le plat en moyenne) surtout lorsque les assiettes arrivent sur la table : les quantités justifient amplement l’addition finale. Le steak tartare (très bien assaisonné) contient au moins 400 g de barbaque, le pied de porc croustillant à souhait est servi entier, le foie de veau fondant est énorme et une montagne de frites accompagne le tout. Simplicité des plats, efficacité du service (taquin), décor dans son jus, et qualité des produits, voilà une adresse sans chichi qui mérite sa réputation. Touristes émerveillés et habitués du quartier, gens de passage, groupes bruyants ou personne seule, chez Denise tous dévorent avec plaisir dans un cocon authentique et qui, il faut l’espérer, le restera encore longtemps.

Chez Denise, « À la tour de Montlhéry »

5 rue des Prouvaires, 75001 Paris

Tél. : 01 42 36 21 82

Deborah Rudetzki