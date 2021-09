Allons chez Marchon !

Le chef autodidacte Alexandre Marchon a ouvert son resto en septembre 2020 dans le 11ème arrondissement de Paris, entre Belleville et le canal Saint Martin. Ex-pubard, il a fait ses armes comme chef à domicile et lors de dîners pop-up, puis a décidé de poser ses valises et se faire un nom dans le paysage gastronomique parisien que l’on pourrait croire saturé. Que nenni ! Imposant son style, décontracté et culinairement abouti, il a créé à la fois la (bonne) surprise et un goût de reviens-y indéniable.

Le lieu est avenant avec ses murs bruts, son parquet blond et sa cuisine ouverte. Il devient malheureusement vite bruyant, mais l’affaire n’a pas échappé au chef, conscient de ce bémol.

Mais c’est surtout côté cuisine (bio et responsable) que nous avons été séduits, notamment par la partie végétale, très présente, très réussie. D’ailleurs le chef souligne qu’il ne veut pas cantonner le légume à un faire-valoir, mais bien le situer au centre de la danse. Le midi les menus démarrent à 21€ et le soir, le service en 5 ou 7 temps voit se succéder de petites assiettes bien construites où les saveurs surprennent à chaque bouchée. Et parviennent même à vous délecter de choux (rave, fleur et pointu) relevés par la bergamote. Le morceau de viande qui finit par arriver n’apporte d’ailleurs pas grand’chose à l’ensemble qui pourrait convertir le plus carnassier en un végétarien convaincu.

Il faudra revenir néanmoins pour le PDD (à prononcer à l’anglo-saxonne), le Poulet Du Dimanche qui, paraît-il, vaut le détour. Quant aux desserts, parfois régressifs comme le veut l’époque tel le riz au lait façon rice crispies, parfois punchy comme cette ganache au chocolat saupoudrée de câpres, ils finissent merveilleusement le repas. Sans chichi, mais efficaces.

Comme Alexandre Marchon.

RETROUVEZ ALEXANDRE MARCHON SUR LE FESTIVAL TASTE OF PARIS DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2021

Restaurant Alexandre Marchon

161 rue Saint Maur, 75011 Paris

Tel : 01 47 00 63 97

https://www.marchon-restaurant.fr

Deborah Rudetzki