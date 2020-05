« Les soignants, nos premiers de cordée, devraient être en tête du défilé du 14 juillet » : signez l’Appel d’Opinion Internationale à Emmanuel Macron

Monsieur le président de la République,

Les soignants, les caissiers, les routiers et tous les opérateurs de transport et de livraison, les policiers et les gendarmes, les éboueurs, les agriculteurs et la chaîne alimentaire, les acteurs dans l’énergie et les télécommunications, les logisticiens, tous les corps de métier vitaux sont en première ligne dans la guerre contre le coronavirus.

Ces femmes et ces hommes sont nos premiers de cordée !

Parmi eux, c’est une véritable armée qui a porté sur ses épaules la réponse sanitaire à la vague pandémique du Covid-19 : médecins, généralistes ou spécialisés, urgentistes, pharmaciens, infirmiers, aide-soignants, standardistes du 115, ambulanciers, brancardiers, logisticiens, livreurs, administratifs et nous en oublions encore, de la médecine de ville et de campagne aux hôpitaux, des EHPAD aux organismes médico-sociaux en passant par le domicile de nos aînés et des malades, qu’ils soient libéraux, publics, privés à but lucratif ou non-lucratif, ils sont des centaines de milliers au combat, rejoints par une réserve sanitaire et citoyenne qui s’est largement renforcée et mobilisée !

Cette armée sanitaire a permis à la France de supporter le (premier ?) choc de la pandémie du coronavirus. Certains l’ont payé de leur santé, d’autres de leur vie. Tous en ont accepté le risque. Ils sont les vrais héros de cette guerre.

Les familles de victimes du Covid-19, les personnes souffrantes à qui nous témoignons ici de notre soutien, ont vu leur dévouement.

Prime exceptionnelle, revalorisation des salaires, investissement dans le système de soins, telles sont les meilleures façons de les remercier. Mais la nation tout entière se doit de leur témoigner d’une reconnaissance à la hauteur de leur engagement. C’est pourquoi déjà tous les soirs, les Français applaudissent les soignants avec force et enthousiasme.

C’est pourquoi aussi, Monsieur le président de la République, nous vous demandons d’inviter des « représentants » de toutes ces professions essentielles, avec nos soignants en porte-drapeaux, à descendre les Champs-Elysées en tête du prochain défilé du 14 juillet.

Nous espérons bien entendu que le défilé se déroulera bien, le respect des gestes – barrière devant faciliter sa tenue.

Le port de masques (espérons-le FFP2, sinon chirurgical ou alternatif) ou de visières pourra être l’uniforme principal de ce défilé inédit… Un défilé à la fois civil et militaire qui symbolisera l’union de toutes les forces de la nation face à la crise.

A nos premiers de cordée, la patrie se doit d’être reconnaissante le 14 juillet !



