Pourquoi attendre le 22 juin ? Déconfinons dès maintenant car l’état d’urgence sanitaire face à un Covid-19 en reflux n’a plus lieu d’être ! L’édito de Michel Taube

Hier Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique et immunologiste, qui épaule le chef de l’Etat dans la gestion de la crise sanitaire a expliqué que la pandémie est actuellement « contrôlée » et qu’elle est tombée à un niveau suffisamment bas, au-delà des prévisions les plus optimistes. Le virus continue à circuler, mais faiblement, et autour de 1000 cas nouveaux sont déclarés chaque jour. Et d’ajouter que le scénario le plus optimiste est celui, selon lui, qui va se dérouler : une épidémie « sous contrôle » avec quelques foyers « localisés pouvant être maîtrisés ».

Les raisons de cet optimisme ? L’effet température peut-être et, surtout, la France a (enfin !) les tests, les masques et tout l’arsenal sanitaire pour gérer la crise.

Jean-François Delfraissy appelle à maintenir les gestes barrière pour éviter un rebond de l’épidémie, à « conserver les mesures de distanciation… assez longtemps, avec le port du masque en zone publique et dans les transports, ainsi que le lavage des mains qui vont devenir des pratiques habituelles ».

Face à cet excès d’optimisme de notre « médecin en chef national », Olivier Véran a dû publier un tweet rappelant que la France reste en état d’urgence sanitaire.

Justement, sauf peut-être non dans certaines régions mais dans certains territoires où des clusters sont apparus, nous ne sommes plus en état d’urgence sanitaire ! La pandémie a fortement reculé. Le nombre de nouveaux cas constatés est tombé à un niveau très faible.

La question est donc simple : en respectant scrupuleusement les gestes-barrière, pourquoi le premier ministre n’annonce-t-il pas d’emblée un déconfinement total de la société ? Pourquoi attendre le 22 juin ?