Moodwork s’engage pour la qualité de vie au travail du personnel soignant

Fondée en 2016 par des chercheurs, entrepreneurs et chefs d’entreprise sensibles à la thématique de la QVT, la Qualité de Vie au Travail, Moodwork accompagne aujourd’hui plus de 100 000 salariés à travers la France. Grâce à une application web et mobile, chaque utilisateur dispose d’un accompagnement complet : outils d’auto-diagnostic, de formation en ligne et d’accompagnement psychologique.

Depuis le début de la crise que nous traversons, cette start-up a fait le choix de s’engager gratuitement auprès du personnel soignant pour les aider à traverser cette crise. Nous devons garantir collectivement le niveau de prévention le plus élevé possible pour l’ensemble des Français et plus particulièrement pour ceux qui au quotidien luttent contre le développement de l’épidémie. Pour qu’ils nous accompagnement au mieux, chaque Français doit, à sa manière, leur apporter tout le soutien possible. D’après Benjamin Brion, CEO, « l’engagement des entreprises et des organisations dans une telle crise nous semble incontournable. En tant qu’acteurs majeurs de la société, les entreprises doivent mettre à disposition les ressources dont elles disposent pour y faire face. »

Aujourd’hui, Moodwork accompagne déjà 2 CHU, plus de 20 Ehpad et un panel d’entreprises les plus durement touchées par la crise actuelle. Le digital apparaît comme un réel moyen pour beaucoup d’entreprises de traverser l’épidémie : visio-conférérences, communication digitale, recrutement digital… La QVT est également un sujet qui peut être digitalisé pour accompagner chaque personne dans son quotidien, confiné ou non. Sur ce point, Léopold Denis, COO, ajoute : « Les outils digitaux sont indéniablement un moyen de traverser l’épidémie : maintenir le lien social tout en évitant les contacts. Il nous a donc semblé évident de mettre nos outils à disposition. »

La startup invite donc hôpitaux, casernes, Ehpad, collectivités, sociétés de transport, etc. et toutes les organisations qui prennent des risques pour les Français, à les contacter pour bénéficier d’un accompagnement gratuit.

Raymond Taube

Rédacteur en chef d’Opinion Internationale et directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique

Pour contacter Moodwork : contact@moodwork.co ou www.moodwork.co.