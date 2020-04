Numérique : la souveraineté bafouée par Philippe Latombe, député

« On est souverain ou on ne l’est pas ! Mais on ne l’est jamais à demi », nous rappelait Philippe Seguin dans un célèbre discours prononcé à l’Assemblée nationale le 5 mai 1992. En matière de souveraineté, l’un des effets collatéraux de la crise sanitaire aura été de mettre à nu nos défaillances.

Pour la plupart, nous les connaissions déjà mais nous pensions toujours avoir le temps d’y remédier. La désinvolture avec laquelle nous avons détruit notre appareil de production, les occasions ratées lors du boom numérique, la délocalisation de la production de produits essentiels à l’autre bout du monde ne sont que les différentes illustrations de notre perte de souveraineté.

Qu’on ne s’y trompe pas, je ne me ferai pas l’apôtre d’un patriotisme économique strictement hexagonal. La reconquête de notre souveraineté perdue me semble improbable si nous la tentons seuls. Si nous voulons nous faire entendre, ce ne peut être qu’au sein d’une Europe forte et solidaire. Il est sans doute justifié de critiquer ce qu’elle est, sur bien des points, il serait suicidaire de vouloir faire sans.

S’il est un domaine où c’est particulièrement flagrant, c’est bien celui de notre souveraineté numérique. Nous l’avons perdue, il y a bien longtemps. Ou plutôt il est légitime de penser que nous ne l’avons jamais eue. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faille définitivement y renoncer. La souveraineté de l’espace numérique européen doit être notre nouvelle frontière. Au regard de la Chine et des Etats-Unis, l’Europe est un nain numérique. Que peut la France seule ? N’y pensons même pas.

Cela demande une prise de conscience collective de nos dirigeants mais aussi de chacune de nos organisations et, in fine, de chacun de nous. Notre utilisation individuelle des technologies numériques doit être éclairée et vigilante. Au sein des entreprises, la prise de conscience, nécessaire et urgente, doit être collective (ESN, directions des services d’information, directions juridiques…), chacun devant faire preuve d’une responsabilité exemplaire .

Notre attitude en matière de sécurité numérique est d’ailleurs souvent paradoxale. Les mêmes qui, par peur d’une atteinte à leurs droits fondamentaux, s’offusquent d’une éventuelle application de tracing sanitaire anonymisée et temporaire, sont capables d’organiser des vidéo-conférences sur Zoom, sans se préoccuper de ce qu’il y sera fait de leurs données.

La plateforme du Sino-américain Eric Yuan, dont les failles de sécurité ont été dénoncées, est ainsi passée de 10 à 200 millions d’utilisateurs à la faveur de la crise actuelle. Un récent article du Figaro révèle d’ailleurs que les données de 530 000 comptes Zoom, comportant les e-mails et mots de passe mais aussi les URL personnels de réunion et les codes d’administration, sont en vente sur le dark web. Les données volées vont permettre à ceux qui les achètent de pratiquer le zoombombing.

La première condition de notre souveraineté numérique est la constitution d’un cloud européen sans lequel on sait, bien avant le Cloud Act, que c’est la condition sine qua non de la souveraineté numérique.

Il s’agit aussi de structurer, développer et financer la recherche européenne sur le numérique et ses technologies connexes (IA, deep learning, puces et ordinateurs quantiques, blockchain…). Le consortium PEPP-PT est l’exemple d’initiative à développer sur ces différents sujets. Nous avons en Europe les ressources humaines. Encore faut-il leur donner les moyens et savoir les retenir. Pour cela, une Silicone Valley européenne doit voir le jour.

Autre étape incontournable : il faut développer un système d’exploitation (Os) européen capable de rivaliser avec les Os américains (Android, iOS, Microsoft). Tirons la leçon des mésaventures de Huawei, victime de la guerre économique entre les Etats-Unis et la Chine, et qui s’est vu supprimer sa licence Android et la possibilité d’utiliser les applications Google. Pouvons-nous courir le risque d’être à la merci d’un président américain imprévisible ?

Ce chantier de conquête de la souveraineté numérique ne pourra faire l’impasse de la transition écologique. Souvent critiqué pour sa gourmandise énergétique, le numérique va devoir faire sa mue rapidement. Le numérique européen devra être sobre, circulaire et inclusif. Plus innovant, plus vert, plus éthique… Comme le remarquait Jean Monnet, « les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise ». Nous y sommes.

Philippe Latombe

Député MODEM de la Vendée, Membre de la Commission des Lois