Lettre ouverte du think tank Altaïr au Président de la République : COVID-19, les mesures indispensables pour enrayer l’épidémie.

Monsieur le Président de la République,

La lutte contre le COVID 19 a commencé, nous saluons votre action, mais il faut désormais aller plus loin. Il en va de la vie de milliers de personnes. Certains pays dont la Corée du Sud ont développé des stratégies qui ont permis de faire reculer de manière significative l’épidémie. Il faut s’en inspirer.

Le port d’un masque protecteur est indispensable pour se protéger contre la maladie, y compris lors de tout déplacement. Depuis quelques jours l’Italie procède à la désinfection des lieux publics. La Chine, la Corée du Sud, et d’autres pays procèdent à des tests libres et systématiques d’une large partie de la population.

Altaïr Thinktank vous demande officiellement et solennellement de mettre en place d’urgence les mesures suivantes :

Réquisition de tous les laboratoires pharmaceutiques pouvant produire des tests pour la population à grande échelle, tests devant être proposés à tous nos compatriotes gratuitement ou à prix coûtant.

Réquisition de toutes les industries pouvant produire des masques et du gel anti-bactérien qui seront ensuite mis en vente à prix coûtant et de manière organisée et rationnée pour l’ensemble de la population.

Réquisition de toutes les industries capables de fabriquer des respirateurs et matériels utiles aux soignants pour leur permettre d ’ affronter l’épidémie dans de bonnes conditions.

affronter l’épidémie dans de bonnes conditions. La désinfection de tous les trains, métros, avions, espaces publics, etc… où transite la population avec la recommandation de compléter les gestes barrières, comme par exemple la désinfection des chaussures.

Accroitre l’information donnée au public sur les avancés et expérimentations en cours au niveau mondial.

Seules des mesures fortes permettront d’endiguer rapidement et efficacement l’épidémie.



François Adibi et Altaïr think tank