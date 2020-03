Invitation le 18 mars au Forum « Ensemble contre le coronavirus et les préjugés »

Opinion Internationale lance le Forum contre le coronavirus et les préjugés le mercredi 18 mars à 19h dans l’Aérogare des Invalides à Paris.

Face à la crise du coronavirus, pour informer sans céder à la panique, pour rassurer toute en expliquant, parce que la vie doit continuer tout en prenant des mesures d’hygiène, pour dénoncer les préjugés et les comportements de discriminations, Opinion Internationale mobilise experts et décideurs pour éclairer et anticiper avec une rubrique permanente et un Forum de débat qui se tiendra le 18 mars.

Effet de la mondialisation, le coronavirus est une crise chinoise devenue mondiale dont nous ne sortirons qu’en faisant preuve de solidarité. Ensemble, et ensemble seulement, nous surmonterons cette crise inédite.

Ce premier Forum contre le coronavirus et les préjugés donnera la parole aux scientifiques, aux politiques et aux chefs d’entreprises, français, européens et chinois, impliqués dans la crise pour imaginer et mettre en avant les réponses et les solutions à la crise.

Le programme complet sera dévoilé la semaine prochaine. Frais de participation à régler sur place (incluant une boisson et un cocktail dînatoire) : 20 euros (ou plus pour l’indépendance de notre média).