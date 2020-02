« Ne mettez pas votre empathie en quarantaine » : être une Chinoise de Wuhan en France. Un témoignage poignant.

Opinion Internationale et la rubrique « Les routes de la Chine » publie un témoignage poignant, sincère, honnête et bienveillant d’une étudiante de Wuhan installée en France. Son récit en dit long sur la profondeur de la crise qui, au-delà des chiffres, affecte la société chinoise et appelle en même temps une solidarité internationale.

Quelques réflexions sur l’épidémie de coronavirus du point de vue d’une Wuhanaise. C’est assez long mais prenez le temps de lire si vous le pouvez !

Je ne suis pas très bon pour parler sur les réseaux sociaux, mais au milieu de la crise épidémique, après avoir traversé une frustration extrême et vu des souffrances et des pertes, j’ai pensé que je devrais. La langue, c’est le pouvoir. D’où je viens, tout le monde n’a pas le privilège de communiquer avec un plus large public. Si l’éducation universitaire m’a appris quelque chose, c’est que l’empathie est un devoir. Pour développer l’empathie, nous devons écouter les expériences des autres et être des défenseurs actifs de la nôtre. Alors voilà, je me lance.

Depuis plus d’un mois, je regarde douloureusement l’amplification de la crise. A commencer par la négation de la crise du gouvernement local lors des premiers signes apparents de transmission interhumaine début janvier, suivi par la fermeture complète de la ville, le 23 janvier pour être très exact. Une action symbolique de grande importance a suivi, avec l’OMS qui a déclaré l’urgence sanitaire mondiale, ainsi que des restrictions de voyages imposées par plusieurs pays.

D’une certaine manière, j’ai eu la chance de quitter la ville juste avant la quarantaine et d’avoir passé la période d’incubation en sûreté et en sécurité, mais je me sens parfois coupable d’être aussi bien protégée dans cette atmosphère parisienne. Je suis si loin de chez moi et vis ma vie comme si tout allait bien. Je ressens une culpabilité du fait de ne pas pouvoir être avec ma famille, qui est pourtant au cœur de l’épidémie. Chaque matin, je me réveille anxieusement en surveillant le nombre de morts ainsi que toutes les nouvelles, et je me couche en priant pour la sécurité de ma famille et de mes amis. Je parle à mes parents tous les jours pour m’assurer que tout le monde va bien et que nos connaissances sur cette épidémie sont sur la même longueur d’onde. Ils ne quittent la maison si et seulement si ils ont besoin de nourriture et restreignent strictement toute sortie à mes grands-parents, compte tenu du haut risque de contamination, voire de décès des personnes âgées.

Je ne peux pas parler au nom des autres mais seulement du mien. Bien qu’il s’agisse d’un article très émotionnel, je ferai de mon mieux pour rendre les faits impartiaux en ajoutant des sources dès que je peux.

Rappelons tout d’abord les faits globaux. En bref, le nouveau coronavirus pourrait engendrer une pneumonie grave qui a tué 2122 personnes jusqu’à présent, et infecté, à la date du 20 février, 55 871 personnes actuellement contaminées dont 11864 gravement atteints, chiffres annoncés par un site Internet respecté qui sont peut-être sous-estimés. Le virus a été signalé pour la première fois comme étant issu d’un marché de fruits de mer (avec des activités de commerce illégal d’espèces sauvages) à Wuhan, bien que la véritable source reste à identifier. L’épidémie a également eu lieu au pire moment pendant les vacances du Nouvel An chinois lorsque des millions de personnes voyagent à travers le pays pour retourner dans leurs villes natales. Cela est d’autant plus critique que Wuhan était un centre de réseau de transports. Combinée à l’absence de réponse immédiate pour communiquer les premiers cas, l’épidémie s’est rapidement intensifiée, conduisant à une crise sanitaire mondiale.

Comment est la vie actuelle à Wuhan / Hubei ?

Sous la quarantaine, tous les moyens de transport sont fermés dans la province du Hubei. Tout le monde reste à la maison avec un accès limité à la nourriture et aux besoins de base. Aucun transport public n’est disponible pour les personnes cherchant une aide médicale. Les hôpitaux sont extrêmement débordés – le personnel médical travaille sans interruption et est exposé à un grave danger d’infection en raison de l’épuisement des fournitures médicales. Certaines personnes présentant des symptômes alarmants sont renvoyées par les hôpitaux parce que le système médical n’a pas la capacité suffisante de prendre en charge des milliers de cas au quotidien. Même les familles qui ont la chance de n’avoir aucun membre infecté pour l’instant vivent dans une peur permanente, car elles vivent avec la crainte de ne pas pouvoir être soignées si les familles seraient contaminées. Je n’imagine même pas la douleur et le désespoir des proches décédés ou contaminés.

Je suis vraiment en colère contre le gouvernement local pour son manque de transparence initial, son arrogance pour avoir prétendu que l’épidémie était « sous contrôle ». Le gouvernement local avait aussi empêché les médecins de communiquer les premiers avertissements, sous prétexte qu’il s’agissait d’une action contre la propagation des rumeurs. Les autorités municipales ont aussi mis la ville sous quarantaine sans un plan cohérent et réfléchi, afin de gérer les conséquences qui ont pris une ampleur catastrophique. J’ai le sentiment attristé que malgré les centaines de vie perdues et les dures leçons tirées de l’épidémie de SRAS en 2003, nous n’avons pas mieux fait cette fois-ci et avons laissé des milliers de nouvelles victimes vivre dans la souffrance. Toutefois, je devrais atténuer ces propos quelque peu, car au moment même où j’écris, le gouvernement provincial a mis en place davantage de mesures pour répondre aux malades, en construisant des nouveaux établissements hospitaliers : l’Hôpital Huoshenshan, l’Hôpital Leishenshan, ainsi que d’autres hôpitaux temporaires par exemple.

Je suis reconnaissante pour tous ces efforts et je dirais que nous travaillons de façon acharnée pour contenir la maladie. Mais en même temps, j’ai beaucoup de peine pour le personnel médical dont le travail est abusif, parce que les politiques précédentes et les institutions ne les ont pas soutenus de manière adéquate. Des familles ont été brisées en raison du manque de ressources médicales, en plus de l’arrogance, des corruptions et de la lenteur de la bureaucratie. Je suis malheureuse et extrêmement déçue parce que je croyais fort aux capacités de notre système gouvernemental. Je lui faisais tellement confiance. J’ai débattu avec de nombreuses personnes pour défendre notre système, j’en ai perdu le compte, mais cette fois-ci je suis vraiment déçue et cela m’attriste.

De la douleur d’être associé à la peste

En plus du désordre de la santé publique, il est également décourageant de voir sa ville natale associée à la peste. Des images stéréotypées émergent, où les gens sont décrits comme des mangeurs de chauves-souris, comme des personnes non civilisées, qui ne font que propager des maladies. Une recherche rapide sur le Twitter chinois (Weibo) révèle de nombreuses histoires de personnes du Hubei ostracisées par d’autres communautés, non pas à cause de leurs symptômes respiratoires, mais simplement à cause de leur origine.

Je me souviens très bien lorsque le week-end dernier, une nouvelle amie que j’ai connue en classe m’a demandé d’où je venais et à quel point c’était gênant de lui dire que je venais de Wuhan. J’aurais pu mentir à ce sujet, mais si je le fais, ne serais-je pas justement en train de perpétuer le stigmate discriminatoire en esquivant mon identité ? Pourtant, je doute du nombre de fois durant lesquels j’ai pu passer ce genre de conversation et repartir encore sans problème. Alors que le virus se propage à l’échelle mondiale, la communauté sino-asiatique est également victime d’un tel cycle de stigmatisation et de discrimination.

Les virus ne font pas de discrimination, mais les gens le font. D’une certaine façon, je peux presque comprendre la nature individualiste de l’être humain à être égoïste et je comprends les réactions face à la peur. Mais, comment peut-on justifier d’un mécanisme de protection et de défense qui blesse autant les personnes, alors qu’il s’agit d’une réaction ignorante ?

Nous avons vu trop de tragédies au cours du premier mois de 2020 – tous ces gens avec leurs vies et leurs rêves, sont partis pour de tristes raisons qu’ils ne méritaient pas de subir. Parfois, je souhaite pouvoir me réveiller en 2019 et me dire que tout n’est qu’un cauchemar de mon sommeil. Plusieurs fois, je me demande pourquoi cette catastrophe est survenue chez moi – qu’avons-nous fait pour mériter cela ? Mais je suppose que rien dans la vie n’est donné. Personne ne mérite d’avoir d’aussi mauvais événements leur arriver, mais ils se produisent tout de même. La vie est d’une telle cruauté et nous ne pouvons rien y faire. La vie est si fragile et la seule chose à faire serait de chérir ce que nous avons en ce moment. C’est une réalisation si triste et propre à l’âge adulte peut-être, mais je pense que c’est une sagesse qui me donne un certain calme face aux adversités imprévisibles de la vie.

En fin de compte, l’humain est la seule arme que nous avons. Personne n’est réellement seul face aux crises et nous parviendrons à réussir si nous nous soutenons mutuellement. Face à ces adversités, j’ai grand espoir que les gens feront preuve de courage et de résilience extraordinaires : des médecins qui ont pris et continuent à porter la plus grande charge de travail pour sauver des gens; des ouvriers du bâtiment qui ont accompli l’impossible – nous avons construit deux hôpitaux d’urgence sous une dizaine jours qui peut accueillir 2 500 personnes, tâche impressionnante ; les scientifiques qui travaillent sans relâche pour enquêter sur les méthodes de lutte contre le virus ; et, ce qui est très important, des gens ordinaires de partout dans le pays et dans le monde se sont mobilisés pour soutenir les victimes qui ont désespérément besoin d’aide.

Je suis également extrêmement reconnaissante aux amis qui se sont occupés de moi dernièrement. Je ne saurais trop exprimer à quel point cette aide et ce soutien étaient importants pour moi et je ne souhaite que le meilleur pour eux aussi.

Cette crise bat son plein mais des conclusions peuvent déjà être tirées…

– Même si vous avez une grande opinion des questions politiques, essayez de penser en dehors du cadre intellectuel des modèles politiques, qui est un peu simpliste. Ne pas avoir de démocratie électorale ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous mobiliser efficacement pour les secours contre les épidémies. Et inversement, malgré notre fierté sur notre efficacité collective, les gouvernements et les organisations entre les différents niveaux peuvent encore dysfonctionner et faire défaut au peuple, surtout lorsqu’une coordination à grande échelle est nécessaire. En Chine, la capacité de chaque gouvernement local à gérer l’épidémie varie considérablement. Des villes comme Pékin et Shanghai sont beaucoup plus riches en ressources et mieux éduquées, tandis que d’autres petites villes de la province du Hubei souffrent encore plus que Wuhan à cause d’un manque encore plus grave de ressources et de services de qualité.

– Dites non à la généralisation excessive et aux préjugés. Pour commencer, la plupart des Chinois ne mangent pas d’animaux sauvages. Comme la source exacte du virus n’est pas encore confirmée, il est irresponsable de mettre toute la culpabilité sur certains groupes de personnes. Une réponse plus efficace consisterait à réfléchir à la manière de réglementer l’industrie animale et de promouvoir de meilleures conditions d’hygiène, au lieu de gêner les victimes et de leur inculquer une honte, en construisant des réflexions du type « parce que vous avez mangé / êtes…, vous méritez d’être infecté / mourir… ». Certaines personnes n’ont pas le même accès à l’éducation que d’autres, et notre temps serait mieux utilisé à diffuser les connaissances et non la peur.

– Ayez de la compassion et du respect pour le vécu et les expériences d’autrui. Aucun de nous n’est seul à cet égard. Nous essayons tous de saisir notre chance pour nous en sortir. Faites preuve de soins, de soutien et d’empathie. Tendez la main à vos amis chinois internationaux et demandez comment ils vont. Comprenez qu’ils ont paniqué pour des raisons fondées et ne vous moquez pas d’eux lorsqu’ils portent des masques. Nous serons honnêtes avec notre historique de voyage et nous nous mettrons en quarantaine si nécessaire, mais s’il vous plaît, ne mettez pas en plus votre empathie en quarantaine.

Parfois, une brève salutation peut avoir un effet significatif sur l’humeur d’une personne ce jour-là. Le moment est venu de nous mobiliser en tant que groupe, de partager nos pensées et de nous soutenir les uns les autres. Faites également preuve de plus de solidarité envers les autres groupes minoritaires ou marginalisés. Je sais que beaucoup de gens pensent que ce n’est généralement pas leurs affaires, mais nous menons ensemble, le même combat contre le racisme, les préjugés et l’ignorance. Soutenons-nous les uns les autres.

– Prenez soin de vous et restez en sécurité. Dans ce monde toujours connecté, le virus se déplace également à une vitesse sans précédent. Restez vigilant et prenez bien soin de votre santé. J’espère vraiment que nous y arriverons.

Xuan