Brexit : God save the United Kingdom ! L’édito de Michel Taube

Une petite tragédie d’où l’Union européenne doit tirer une force ! Le premier pays membre de l’Union quitte donc le navire. Nous serons désormais 27 !

Emouvant : les députés européens à Strasbourg ont chanté, main dans la main, « Ce n’est qu’un Au revoir » au moment de voter mercredi 29 janvier l’accord définitif de sortie du Royaume Uni.

Opinion Internationale souhaite bon vent (pas jusqu’à traverser l’Atlantique tout de même) à ses amis britanniques et espère que l’Union européenne saura désormais bâtir, dans le respect des souverainetés nationales et en simplifiant son fonctionnement, une Europe plus politique, plus verte, plus forte pour que, de Vieux Continent, nous devenions enfin le Nouveau Continent !

Revivez quelques uns des articles et éditos qu’Opinion Internationale a publiés depuis le référendum de 2016…

Michel Taube