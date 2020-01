Question à… François Bayrou : « Pau est fière d’accueillir un Sommet international sur la sécurité et de proposer demain des solutions pour le climat »

François Bayrou, vous êtes le Maire de Pau. Pau est un peu une capitale mondiale cet après-midi avec la tenue du G5 Sahel ?

En effet, il y a un certain nombre de grandes questions dans le monde et celle de la sécurité de zones entières de la planète et notamment sur le continent africain nous mobilise tous. Nous sommes allés cet après-midi saluer les soldats qui ont donné leur vie pour cette paix-là et leurs familles.

Que Pau accueille ce Sommet, qu’il se déroule dans ses murs, qu’une telle rencontre aussi importante pour l’avenir, qui est chargée de clarifier et de fixer les enjeux, de dire l’importance de l’engagement de la France, se tienne ici, c’est évidemment très important.

Pour une ville comme la nôtre, se trouver en phase avec les grands problèmes du monde et être reconnu d’une certaine manière comme pouvant accueillir des événements de cet ordre, de cette ampleur, c’est évidemment une reconnaissance.

Et demain on traitera de l’autre grande question de la planète qui est celle de l’environnement, de ce que l’homme peut faire pour prendre en main la question du climat de manière positive, pour faire quelque chose et pas seulement des discours.

Comme le temps est superbe et que la chaîne des Pyrénées apparaît comme ce qu’elle est, c’est-à-dire la plus belle chaîne de montagne du monde, tout cela est à la hauteur.

Propos recueillis par Michel Taube