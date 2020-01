Il y avait bien un Russe à la table du G5 Sahel… Le billet gastronomique de Michel Taube

Année africaine, 2020 sera aussi une année gastronomique avec la tenue à Paris le 3 juin prochain (la veille du Sommet Afrique – France à Bordeaux) du Paris Food Forum, organisé par Alain Ducasse et l’ambassadeur de France Philippe Faure, pour mettre en ­valeur les vertus de la gastronomie et du bien manger à la française. Une autre façon de décliner « l’art d’être Français » cher à Emmanuel Macron ?

A Pau, le Sommet du G5 Sahel s’est conclu par un dîner de travail autour de mets béarnais concoctés par les chefs Jonathan Vallenari et Gautier Alvarez de la jeune maison Maynarts. « Gamin » en béarnais.

Et, comme nous formulions le vain vœu d’une présence de Vladimir Poutine à Pau pour renforcer la coalition internationale Sahel annoncée le jour même par les chefs d’Etats français et africains, eh bien, finalement nous avons trouvé un Russe à Pau…

Dans l’assiette des grands de ce monde : le dessert, voulu par le président Macron lui-même selon nos sources, fut un « russe ». C’est en 1925, selon Wikipedia, que le gâteau fut créé par un pâtissier du Béarn nommé Adrien Artigarrède, installé à Oloron-Sainte-Marie, en revisitant une pâtisserie du xixe siècle.

Nul doute que les mets étaient à la hauteur des convives de la table*… De quoi faire de Pau, le temps d’un dîner, la capitale monde de la lutte contre l’Etat islamique…

Michel Taube

*Ont dîné, côté français, le Président de la République, M. Emmanuel MACRON, M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Mme Florence PARLY, ministre des Armées, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, le Général François LECOINTRE, chef d’état-major de l’armée française, mais aussi le Président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar KEÏTA, le Président du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian KABORE, le Président de la République du Niger, M. Mahamadou ISSOUFOU, le Président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould GHAZOUANI et le Président de la République du Tchad, M. Idriss DEBY pour le G5 Sahel, M. Charles MICHEL, Président du Conseil européen, M. Antonio GUTERRES, Secrétaire général des Nations unies, M. Moussa FAKI, Président de la Commission de l’Union africaine, M. Josep BORRELL, Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Mme Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie.