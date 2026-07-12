Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
La reprise des hostilités entre les États-Unis de Donald Trump et les Gardiens de la révolution iraniens n’a rien d’une surprise. Le cessez-le-feu conclu il y a un mois était profondément déséquilibré…
À chaque élection présidentielle, le même scénario se répète. Les années passent, les noms changent mais les attentes demeurent. Hier, certains voyaient en Emmanuel Macron le recours tant attendu capable de dépasser…
Quelques heures à peine après la signature de l’accord-cadre, les deux signataires répètent qu’il n’est ni question d’autonomie, ni d’indépendance. Qui parle d’autonomie, disent-ils ? Qui parle d’indépendance ? Pourtant, la lecture…
paru le 13 mars 2026 Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous êtes maire de Mennecy dans le sud Essonne, un des plus beaux coins d’Ile-de-France, et vous êtes candidat à votre réélection. Les lecteurs d’Opinion…