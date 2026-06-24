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Edito

Après le Brexit, le Frexit ? L’édito de Michel Taube

Après le Brexit, le Frexit ? L'édito de Michel Taube
Il y a dix ans, presque jour pour jour, le Royaume-Uni prenait une décision qui allait bouleverser l’histoire européenne contemporaine. Le 23 juin 2016, les Britanniques choisissaient de quitter l’Union européenne. Le…
Michel Taube