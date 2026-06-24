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Il est des débats parlementaires qui paraissent techniques. Pourtant ils touchent au cœur même de ce que nous sommes. Mardi 23 juin, l’Assemblée nationale examine le projet de réforme constitutionnelle relatif à…
Il y a dix ans, presque jour pour jour, le Royaume-Uni prenait une décision qui allait bouleverser l’histoire européenne contemporaine. Le 23 juin 2016, les Britanniques choisissaient de quitter l’Union européenne. Le…
Dans un contexte de profonde recomposition du paysage médiatique international, la chaîne américaine Newsmax vient de franchir une étape importante de son développement en annonçant la nomination de Walid Harfouch comme conseiller…
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a mis fin aux poursuites engagées contre Florence Bergeaud-Blackler. Jeudi 11 juin, les juges ont prononcé la nullité de la procédure visant l’anthropologue, poursuivie pour diffamation par…
La nomination d’un nouveau Directeur général des Transports maritimes constitue une étape importante pour le secteur maritime libanais, un domaine qui joue un rôle central dans l’économie nationale, le commerce, le tourisme…
Deux Ligues des champions en deux saisons. Un statut de géant européen désormais incontestable. Pour beaucoup, la réussite du Paris Saint-Germain est avant tout celle des investissements qataris. Interrogé par le…
Sarah Knafo poursuit sa progression dans l’opinion. Dans le dernier baromètre Cluster17 publié pour Le Point en juin 2026, l’eurodéputée de Reconquête atteint la cinquième place des personnalités politiques préférées des Français…