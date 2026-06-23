Newsmax ouvre un nouveau chapitre avec Walid Harfouch pour piloter son expansion internationale

Dans un contexte de profonde recomposition du paysage médiatique international, la chaîne américaine Newsmax vient de franchir une étape importante de son développement en annonçant la nomination de Walid Harfouch comme conseiller stratégique pour son expansion internationale. Un choix qui témoigne des ambitions mondiales du groupe mais aussi de la reconnaissance dont bénéficie aujourd’hui le parcours de cet entrepreneur des médias, devenu au fil des années l’un des spécialistes les plus expérimentés du développement audiovisuel entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’espace post-soviétique.

Figure bien connue du secteur, Walid Harfouch apportera son expertise directement au président-directeur général de Newsmax, Christopher Ruddy, afin d’accompagner la croissance de la chaîne sur plusieurs marchés stratégiques. L’Europe, l’Asie centrale, l’Afrique et le Moyen-Orient figurent parmi les régions prioritaires identifiées par le groupe américain, déjà présent dans plus d’une centaine de pays.

Cette nomination n’est pas le fruit du hasard. Depuis plus de vingt ans, Walid Harfouch construit un parcours international remarquable dans l’univers des médias. Son passage au sein d’Euronews a notamment marqué les esprits. Successivement responsable des pays de la CEI puis vice-président chargé du développement, il a participé à l’expansion du groupe sur plusieurs marchés majeurs et joué un rôle déterminant dans le lancement d’Euronews Ukraine. Son expertise lui a également permis de contribuer au développement de nombreux projets audiovisuels à travers l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.

Au-delà de ses fonctions au sein de grands groupes internationaux, Walid Harfouch s’est également distingué par sa capacité à créer des passerelles entre les mondes des médias, de la communication et des affaires publiques. Son expérience à la vice-présidence de la Télévision nationale d’Ukraine, puis la création de sa société Super Nova Media, lui ont permis de développer une vision globale des enjeux de diffusion, de réputation et d’influence dans un environnement médiatique devenu plus concurrentiel que jamais.

Pour Newsmax, l’arrivée de Walid Harfouch s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à faire de la marque américaine un acteur de référence bien au-delà du marché nord-américain. Déjà solidement implantée aux États-Unis, la chaîne développe depuis plusieurs années un réseau de licences permettant à des diffuseurs locaux d’utiliser la marque Newsmax dans leur langue tout en bénéficiant de son savoir-faire éditorial et de sa notoriété internationale.

« Je crois que Newsmax est en train de devenir la nouvelle voix de confiance de l’Amérique à travers le monde », a déclaré Walid Harfouch à l’occasion de sa prise de fonctions. Une vision partagée par Christopher Ruddy, qui a salué « sa vaste expérience internationale dans les médias » ainsi que sa compréhension fine des marchés audiovisuels mondiaux.

Cette nouvelle responsabilité constitue une étape supplémentaire dans la carrière internationale de Walid Harfouch. Elle confirme également la place croissante qu’occupent les experts européens du développement médiatique au sein des grandes stratégies d’expansion des groupes audiovisuels mondiaux. Pour Newsmax comme pour Walid Harfouch, cette collaboration ouvre désormais la voie à de nouvelles perspectives de croissance sur plusieurs continents.