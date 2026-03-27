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Edito

Loana ou la « Hate story ». L’édito de Michel Taube

Loana ou la « Hate story ». L'édito de Michel Taube
La disparition de Loana suscite une émotion générale. Mais cette émotion sonne faux, terriblement faux. Elle est le masque commode d’une hypocrisie collective que plus personne ne prend la peine de dissimuler.…
Michel Taube