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La disparition de Loana suscite une émotion générale. Mais cette émotion sonne faux, terriblement faux. Elle est le masque commode d’une hypocrisie collective que plus personne ne prend la peine de dissimuler.…
Loft story (2001-2) demeurera dans l’Histoire. Si ! Les siècles qui nous précèdent avaient été le théâtre de découvertes assez époustouflantes en tous domaines, et les hommes en ont conclu assez légitimement…
À Bagnolet, à Saint-Denis, à La Courneuve, à Mantes-la-Jolie, jusqu’à Creil, Vénissieux ou Roubaix, une nouvelle France municipale s’installe, presque en silence, presque à bas bruit, mais avec une force politique redoutable…