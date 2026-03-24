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Edito

Les deux morts de Lionel Jospin. L’édito de Michel Taube

Les deux morts de Lionel Jospin. L'édito de Michel Taube
Montesquieu voyait dans la vertu le principe cardinal de la République. Sans elle, écrivait-il, l’ambition dévorante et l’avarice finissent toujours par corrompre le corps politique. Lionel Jospin, à sa manière, incarna cette…
Michel Taube