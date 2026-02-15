Guilhem Carayon lance la Ligue des Libertés, une nouvelle voix juridique tournée vers l’action et la liberté

Le lancement de la Ligue des Libertés marque l’arrivée d’un nouvel acteur dans l’écosystème juridique et institutionnel français. À l’initiative de Guilhem Carayon, avocat au barreau de Paris et porte-parole du mouvement, cette association entend investir le champ du contentieux stratégique avec une ambition claire : remettre le droit au cœur des décisions publiques et économiques. Positionnée comme une structure d’intervention juridique au service de l’intérêt général, elle vise autant les acteurs publics que les collectivités, les entreprises et les responsables institutionnels.

Au centre du dispositif, Guilhem Carayon assume un rôle moteur. Jeune figure en pleine émergence, il porte une approche méthodique du rapport entre droit et action publique, considérant que l’arène judiciaire est devenue un espace décisif pour orienter les politiques et défendre certaines visions de l’intérêt national. Son objectif affiché est de faire de la Ligue un outil opérationnel capable d’accompagner des dossiers concrets, en articulant expertise juridique, stratégie contentieuse et communication publique. Cette capacité à combiner engagement intellectuel et pragmatisme stratégique constitue l’un des marqueurs forts du projet.

La crédibilité de la structure repose également sur la qualité de son conseil scientifique, composé de personnalités expérimentées issues du monde juridique et politique : Noëlle Lenoir, Renaud Dutreil, Pierre Lellouche, François-Henri Briard, Thibault de Montbrial, Cédric Dubucq et Charles Prats. Cette composition confère à la Ligue une forte légitimité technique et signale une volonté de peser dans les débats avec des arguments juridiques solides plutôt qu’idéologiques.

Pensée comme une plateforme d’actions ciblées, la Ligue des Libertés annonce vouloir intervenir sur des sujets à fort impact pour les décideurs : protection des deniers publics, responsabilité de l’État, défense des collectivités et enjeux liés à la sécurité ou à la guerre économique. L’association se présente ainsi comme un interlocuteur potentiel pour tous ceux qui considèrent le droit comme un levier stratégique, qu’il s’agisse d’élus, d’entrepreneurs ou d’acteurs institutionnels confrontés à des contentieux complexes.

En lançant cette initiative, Guilhem Carayon cherche à inscrire durablement son organisation dans le paysage des acteurs d’influence juridique. À mi-chemin entre think tank et structure d’action contentieuse, la Ligue des Libertés entend ouvrir un nouvel espace de dialogue entre le monde du droit et celui de la décision publique, avec l’ambition assumée de peser sur les équilibres à venir.